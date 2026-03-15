Guerra en Oriente Medio
Defensa cambia de emplazamiento a los militares españoles enviados a Irak para ponerlos a salvo
El Ministerio de Defensa ha decidido cambiar la ubicación de los efectivos enviados por España a Irak para apoyo de las autoridades nacionales de ese país, ante "el actual deterioro de la situación de seguridad" en la zona.
Se trata, según una nota emitida por ese departamento del Gobierno este domingo, de una reubicación temporal de los militares del Grupo de Operaciones Especiales (SOTG) destacado en Irak debido a "la imposibilidad de continuar desarrollando los cometidos asignados".
Tras los que Defensa califica de "redespliegue", todos los militares españoles se encuentran ya "en lugares seguros sin novedad", según la nota informativa del Ministerio. que, por los mismos motivos de seguridad, no precisa el nuevo emplazamiento de las tropas españolas.
El redespliegue se ha llevado a cabo en "estrecha coordinación" con las autoridades iraquíes y con el apoyo de la coalición internacional de lucha contra Estado Islámico, manteniéndose en todo momento informados los países amigos y aliados de España, según el Ministerio.
Defensa ha aprovechado el comunicado para insistir en que "el compromiso de España con la Coalición Internacional y con la estabilidad de Irak permanece inalterable", aunque "la volatilidad y fragilidad de la situación en la zona han obligado a tomar esta decisión para garantizar la protección de nuestras fuerzas".
La coalición a la que hace referencia Defensa en su comunicado es la de la Operación Inherent Resolve, que desde 2014 lleva a cabo la Coalición Internacional contra el Estado Islámico. En esa operación están encuadrados los militares de Operaciones Especiales españoles.
España participa además en Irak en la Unidad de Force Protection y el Elemento de Apoyo Nacional, ambos grupos organizados por la OTAN y a petición de las autoridades iraquís.
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