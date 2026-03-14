Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ukrenergo informa de restricciones energéticas en Ucrania tras último bombardeo ruso

La empresa energética ucraniana Ukrenergo informó de que, tras el ataque ruso contra Ucrania registrado en la noche del viernes a este sábado, hay restricciones en el consumo de energía en el país invadido por Rusia.

"En algunas regiones de Ucrania, a partir de las 8.00 (6.00 GMT) se han implementado restricciones para la industria y cortes por horas para todos los consumidores", indicó la empresa a través de su cuenta de 'Facebook',

"Estas restricciones se mantendrán hasta el final del día", abundó la compañía, cuyos técnicos trabajan en reparar las consecuencias del ataque, que tuvo como objetivo, entre otros, la infraestructura energética de la región de Kiev.