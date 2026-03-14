Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Estados Unidos bombardea la isla de Jark , uno de los epicentros petroleros de Irán

Estados unidos ha intensificado su ofensiva contra Irán con bombardeos sobre instalaciones militares en la estratégica isla de Jark, el principal centro de exportación de petróleo del país asiático. Mientras, Teherán, amenaza con atacar infraestructuras energéticas de sus adversarios y bloquear el tráfico en el estrecho de Ormuz. La escalada en Oriente Próximi sigue avanzando con múltiples ataques de Irán a países vecinos de la región.

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El régimen talibán ataca con drones por primera vez un centro militar en Islamabad Los talibanes de Afganistán afirmaron este sábado haber atacado con drones un centro militar en Islamabad, en lo que sería la primera vez que un aparato de este tipo alcanza la capital de Pakistán, en plena escalada de un conflicto que se agrava desde hace semanas. "En continuación de las operaciones de represalia 'Radd-al-Zulm' (Rechazo a la Opresión), la tarde del viernes las fuerzas aéreas del Emirato Islámico atacaron un importante centro militar del régimen militar paquistaní, conocido como 'Hamza', en la zona de Faizabad de Islamabad", señaló un comunicado afgano.

Trump da a Irán por "vencido" y Teherán amenaza con reducir "a cenizas" sitios petroleros vinculados a EEUU Tras dos semanas de guerra en Oriente Medio, el presidente Donald Trump consideró a Irán "completamente vencido", aunque Teherán amenazó este sábado con reducir "a cenizas" las infraestructuras energéticas vinculadas a Estados Unidos en caso de un ataque contra su principal centro petrolero. "Los medios que difunden información falsa odian reportar lo bien que se ha desempeñado el ejército de Estados Unidos contra Irán", que "está totalmente vencido y quiere un acuerdo, pero no un acuerdo que yo aceptaría", escribió el líder republicano en su red Truth Social, sin dar detalles. Las amenazas cruzadas de Irán y Estados Unidos se han centrado en la isla de Jark. Situada en el norte del Golfo a unos 30 kilómetros de la costa iraní, alberga la mayor terminal de exportación de crudo del país.

EEUU ataca la estratégica isla petrolera iraní de Jarg y a milicia proiraní en Bagdad Estados Unidos atacó la isla iraní de Jarg, corazón de la industria petrolera de la República Islámica, y mató además a tres milicianos proiraníes en el centro de Bagdad, donde la embajada estadounidense fue alcanzada por un dron causando un incendio. El bloqueo casi total del estratégico estrecho de Ormuz por Irán ha hecho disparar los precios del petróleo globalmente y ha situado el valor del barril de crudo brent por encima de los 100 dólares, y se sigue perfilando como la llave del conflicto que cumple dos semanas y que ha convertido Oriente Medio de nuevo en escenario de bombardeos diarios, con Israel intensificando su ofensiva sobre el Líbano.

Irán lanza una nueva oleada de bombardeos contra Israel posiciones estadounidenses Las fuerzas iraníes han lanzado durante la noche una nueva oleada de bombardeos, nombrada como la 48 por las autoridades del país persa, contra objetivos estadounidenses en países del golfo Pérsico y contra varias zonas de Israel, después de que Trump anunciara el ataque contra la estratégica isla de Jark, fundamental para la exportación del petróleo iraní. Según fuentes de la Guardia Revolucionaria de Irán recogidas por la agencia de noticias Fars, esta nueva ofensiva ha estado coordinada con el partido-milicia chií libanés Hezbolá en el norte de Israel. Asimismo, otros objetivos anunciados por Irán han sido bases militares de Estados Unidos en Qatar e Irak.

Trump afirma que "muy pronto" la Armada estadounidense comenzará a escoltar buques en el estrecho de Ormuz El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sostenido que la Armada estadounidense comenzará "muy pronto" a escoltar a los buques petroleros para que puedan cruzar seguros el estrecho de Ormuz, en medio de la paralización del tráfico marítimo en una de las principales rutas petroleras por las amenazas de Irán. "Pasará pronto, muy pronto", ha indicado el mandatario norteamericano en un escueta respuesta a los periodistas al ser preguntado por el momento de inicio de estas operaciones de escolta.

Al menos doce trabajadores sanitarios muertos en un ataque israelí contra un centro de salud en el sur de Líbano Al menos doce profesionales sanitarios --médicos, paramédicos y enfermeros-- han perdido la vida este sábado en un nuevo ataque de Israel contra el sur de Líbano que ha alcanzado un centro de atención primaria en la localidad de Burj Qalawiya. Asimismo, otro trabajador del centro ha resultado herido y la cifra de fallecidos todavía es preliminar debido a que continúan las labores de rescate entre los escombros del edificio en busca de personas desaparecidas, según fuentes del Ministerio de Salud de Líbano recogidas por la agencia oficial libanesa NNA.

Trump anuncia un "poderoso" bombardeo contra una isla petrolera clave de Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que las fuerzas armadas estadounidenses ejecutaron uno de los bombardeos "más poderosos" de la historia de Oriente Medio, "aniquilando" por completo todos los objetivos militares en la isla iraní de Kharg, corazón de la industria petrolera de la República Islámica. El mandatario dijo en su cuenta de Truth Social que el ataque fue ejecutado por el Comando Central de Estados Unidos bajo sus órdenes y que aniquilaron "por completo todos los objetivos militares en la isla de Kharg", donde se almacena el 90 % del petróleo que el país exporta al mundo.

Al menos 12 médicos muertos en un ataque sobre el Líbano Un ataque contra el sur del Líbano la madrugada de este sábado mató al menos a doce trabajadores médicos mientras cumplían sus labores, según un comunicado del Ministerio Público de Salud recogido por la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN). El ataque, cuyo origen no se menciona, se dirigió contra Burj Qalawiya, en el sur del país, y alcanzó el centro de salud de atención primaria de la localidad, según la información de la ANN.

Al menos seis muertos en un ataque con misiles en el centro de Irán Al menos seis personas han muerto en las últimas horas a causa de un ataque con misiles contra una localidad en la provincia iraní de Markazi, en el centro del país, en medio del conflicto desatado hace trece días desde que Estados Unidos e Israel lanzaran una ofensiva conjunta contra Irán, donde ya han fallecido más de 1.200 personas. El ataque ha tenido lugar en la aldea de Jeir Abad, dejando asimismo siete heridos, según indica la agencia de noticias iraní Fars, que lo atribuye al "enemigo estadounidense-sionista". La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según datos publicados por las autoridades del país asiático. Entre los muertos, además del líder supremo, figuran varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.