Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
El Kremlin acusa al Reino Unido de estar detrás del ataque ucraniano con misiles Storm Shadow contra una fábrica de microchips en la región fronteriza de Briansk
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Malta advierte de que el metanero ruso atacado por drones ucranianos navega a la deriva
Las autoridades de Malta han advertido este jueves de que el metanero ruso atacado por drones ucranianos cerca de las aguas territoriales del archipiélago, frente a las costas de Libia, navega a la deriva tras el rescate de su tripulación.
La Dirección de Puertos y Yates de Transporte de Malta ha emitido una advertencia marítima en las últimas horas en la que ha explicado que el buque Arctic Metagaz' está "fuera de control" y que no puede maniobrar de la forma exigida por las reglas de navegación.
Dos cazas españoles interceptan dos aviones rusos en el espacio aéreo de Lituania
La OTAN ha interceptado dos aviones SU-24D Fencer de Rusia en el espacio aéreo de Lituania, de la mano de cazas españoles desplegados este lunes bajo la misión antiaérea Centinela Oriental' impulsada por la Alianza Atlántica.(Seguir leyendo)
Zelenski aborda con el presidente de Rumanía la cooperación energética transfronteriza
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha abordado este jueves con su homólogo de Rumanía, Nicusor Dan, distintos proyectos de cooperación energética transfronteriza, toda vez que Kiev ve en Bucarest un socio regional clave.
La reunión en Bucarest se centró en "fortalecer las capacidades energéticas y económicas" para de forma conjunta "hacer más por la seguridad nacional" de ambos estados. "Estamos trabajando para ampliar la cooperación energética transfronteriza, construyendo dos nuevas líneas de transmisión eléctrica con Rumanía", ha indicado el presidente ucraniano en un mensaje en redes sociales.
Zelenski afirma que sus socios están "muy satisfechos" con la ayuda de Ucrania contra los drones iraníes
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha destacado este jueves que los países de Oriente Próximo están " muy satisfechos" con el personal ucraniano que se ha desplazado hasta la región para colaborar en la defensa contra los drones iraníes.
"Nuestros socios están muy satisfechos con la cooperación", ha celebrado durante una rueda de prensa conjunta en Bucarest con su homólogo rumano, Nicusor Dan, en la que ha enfatizado que la experiencia de los ucranianos en este asunto es "única".
Cadena perpetua para cuatro autores de los atentados de la sala Crocus, en Moscú
La Justicia militar rusa ha condenado este jueves a cadena perpetua a los cuatro autores del atentado yihadista perpetrado en marzo de 2024 contra la sala de conciertos Crocus City Hall en las afueras de Moscú, que causó 150 muertos. (Seguir leyendo)
Bruselas pide a Kiev enviar una misión de la UE para comprobar el estado del oleoducto Druzhba
La Comisión Europea ha anunciado este jueves que ha pedido a Kiev enviar una misión de investigación de la UE para comprobar el estado del oleoducto Druzhba, la arteria más importante para el transporte de petróleo ruso a Europa, y que dejó de funcionar hace varias tras un ataque ruso.
Así lo ha anunciado en una rueda de prensa desde Bruselas la portavoz de Energía de la Comisión Europea, Anna-Kaisa Itkonen, que ha detallado que el Ejecutivo comunitario está manteniendo "intensas conversaciones y contactos" con Ucrania para tratar de arreglar el oleoducto, cuya rotura está llevando a Hungría y Eslovaquia a acusar a Kiev de sabotear el suministro de crudo a sus países.
"Puedo informarles de que hemos propuesto enviar una misión para inspeccionar el oleoducto en Ucrania", ha afirmado la portavoz comunitaria, que no ha dado más detalles sobre la operación más que están a la espera de una respuesta por parte de las autoridades ucranianas.
Investigadores de la ONU: unos niños ucranianos trasladados a Rusia han sufrido coacción y maltrato
Los miles de niños ucranianos que en el curso de la guerra han sido trasladados a la fuerza a Rusia fueron coaccionados y en muchos casos sufrieron maltrato en las instituciones o familias de adopción, destacó este jueves la Comisión Internacional Independiente de Investigación para Ucrania.
En una rueda de prensa para presentar los resultados de su último informe para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el colombiano Pablo de Greiff, uno de los tres componentes de la comisión, señaló que entre los niños que han podido regresar (apenas un 20 % del total investigado) se han detectado evidencias de mala atención médica o nutrición insuficiente.
"Los niños fueron sacados bajo coacción, lejos de sus familias y colocados en procesos de adopción o estancias prolongadas, sufriendo en algunos casos maltrato", señaló el investigador.
Orbán denuncia amenazas contra su familia en medio de la tensión con Ucrania por el oleoducto Druzhba
El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha denunciado amenazas contra él y su familia por parte de Ucrania, en medio de la creciente tensión entre ambos países por la guerra lanzada por Rusia en Ucrania a lo que se suma la reparación del oleoducto Druzhba, atacado en el contexto del conflicto, y que las autoridades húngaras reclaman que corra a cuenta de Kiev.
"Escucha, estoy seguro de que verás en las noticias que los ucranianos me han amenazado no sólo a mí, sino también a ti", ha advertido a su hija durante una conversación telefónica, que ha hecho pública a través de un vídeo en redes sociales.
Zelenski defiende que las operaciones de Ucrania buscan reforzar su posición en la mesa de negociación
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha señalado que han de mantener sus posiciones en el frente para lograr una mejor posición en la mesa de negociación y ha remarcado que su país ya ha concedido demasiado ante una Rusia que "no tiene suficiente" y "quiere cada vez más".
"Queremos poner fin a la guerra a través de negociaciones, a través de la diplomacia y por eso debemos mantenernos en el frente", ha defendido Zelenski en una entrevista para 'Politico', en la que incidido en que las últimas operaciones ucranianas han tenido como objetivo consolidar sus posiciones defensivas.
Zelenski exige a Europa un "plan B" para financiar a Ucrania ante el bloqueo de Hungría
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha exigido a la Unión Europea (UE) que elabore un "plan B" para financiar a Kiev después de que Hungría bloqueara el préstamo de 90.000 millones de euros para su país, invadido por Rusia, y que se aprobó en diciembre pasado.
"Necesitamos un plan B", dijo en una entrevista en la capital ucraniana concedida a la edición alemana del medio estadounidense Politico en la víspera, en el marco de la visita de la presidenta de la Cámara Baja, Julia Klöckner, a dicha ciudad.
"No solo nosotros, sino nosotros junto con Europa", recalcó Zelenski, al indicar que los socios europeos y los "amigos verdaderos" saben que Ucrania defiende los valores de todo el continente cuando se defiende contra la invasión rusa.
