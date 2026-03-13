Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fiestas ilegales en IbizaMorir sin nombreEmpresarios de IbizaSemana Santa en Ibiza
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Al menos 58 heridos en Israel por el impacto de proyectiles lanzados por Irán

Una milicia proiraní reivindica el ataque a un avión de EEUU en Irak y Teherán dice que los seis tripulantes han muerto

Muere un militar francés tras un ataque a la base francesa en Erbil, en el norte de Irak

Atacan las instalaciones de almacenamiento de petróleo del puerto de Salalah, en Omán

Atacan las instalaciones de almacenamiento de petróleo del puerto de Salalah, en Omán

Sara Fernández

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Estados unidos e Israel mantienen los ataques sobre Irán meintras Teherán responde con misiles y drones, en lo que consideran esta ola como la "más devastadora y la más dura" hasta la fecha. La escdalada del conflicto amenaza con extenderse por Oriente Próximo y ha disparado la tensión en el estrecho de Ormuz, clave para el suministro mundial de petróleo.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents