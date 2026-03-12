Terrorismo
Un hombre vinculado al Estado Islámico mata a una persona en una universidad de Estados Unidos
El FBI informa que el atacante también ha fallecido y anuncia que investiga el caso como "un acto de terrorismo"
EFE
Washington
Un hombre con presuntos vínculos con el grupo terrorista Estado Islámico (EI) perpetró un tiroteo en una universidad de Virginia (Estados Unidos), en el que murió una persona y otras dos resultaron heridas.
El FBI informó que el atacante también falleció y anunció que investiga el caso como "un acto de terrorismo".
