Terrorismo

Un hombre vinculado al Estado Islámico mata a una persona en una universidad de Estados Unidos

El FBI informa que el atacante también ha fallecido y anuncia que investiga el caso como "un acto de terrorismo"

Miembros de las fuerzas del orden estadounidenses.

Miembros de las fuerzas del orden estadounidenses. / EP

EFE

Washington

Un hombre con presuntos vínculos con el grupo terrorista Estado Islámico (EI) perpetró un tiroteo en una universidad de Virginia (Estados Unidos), en el que murió una persona y otras dos resultaron heridas.

El FBI informó que el atacante también falleció y anunció que investiga el caso como "un acto de terrorismo".

