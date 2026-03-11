Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU anuncia con ampliar los ataques e Irán amenaza de muerte a Trump

El senador demócrata ha advertido de que el presidente Trump tiene un plan para la invasión terrestre de Irán

La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado una nueva oleada de ataques contra Israel y contra bases estadounidenses en Irak

Un policía iraní, en Teherán, durante una marcha de apoyo a Mojtaba Jameneí, este lunes.

Un policía iraní, en Teherán, durante una marcha de apoyo a Mojtaba Jameneí, este lunes. / ABEDIN TAHERKENAREH / EFE

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Estados unidos e Israel mantienen los ataques sobre Irán meintras Teherán responde con misiles y drones, en lo que consideran esta ola como la "más devastadora y la más dura" hasta la fecha. La escdalada del conflicto amenaza con extenderse por Oriente Próximo y ha disparado la tensión en el estrecho de Ormuz, clave para el suministro mundial de petróleo.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

  1. ¿Cuánto valen una caña y un café en el nuevo Parador de Ibiza? Estos son los precios de la cafetería del nuevo hotel
  2. SOSdesaparecidos desactiva la búsqueda en Ibiza de Thomas Grumer y medios italianos afiman que fue encontrado muerto en el mar
  3. Vicente Bujosa, en silla de ruedas al Parador de Ibiza: “He podido subir a Dalt Vila en el ascensor, llevaba 30 años esperando este momento”
  4. ¿Por qué tienes que presentar un ticket de compra de sepia de Ibiza para participar en la 'Fira de la Sèpia'?
  5. Esta es la cantidad que necesitas tener ahorrada para la entrada de una vivienda de dos habitaciones en Ibiza
  6. La fundación que heredó Villa Otilia destinará el 30% de su venta a un proyecto local
  7. CaixaBank entrega las placas Michelin 2026 a once restaurantes de Ibiza y Formentera
  8. Matthieu Dehaudt, hostelero en Ibiza: 'Quieren hacer una isla para millonarios, pero dentro de poco no habrá nadie para servirlos

Complicated week for mobility in Ibiza: several roads and avenues closed

El O Beach Gimnástica Club Ibiza consigue un oro y una plata en la Valira Cup de Andorra

‘No se dice tete, se dice chupete’: ¿hay que corregir a los niños cuando están aprendiendo a hablar?

Unsettled Wednesday in Ibiza and Formentera: how long will the rain continue?

Las obras en el cruce de los Cazadores obligan a reorganizar el tráfico en Ibiza desde este lunes

Sin restos de Pep de na Damiana, víctima del franquismo, en las excavaciones de fosas de Formentera

