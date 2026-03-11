El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una resolución de condena a Irán por los ataques a sus vecinos del Golfo

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado este miércoles, con 13 votos a favor y las abstenciones de Rusia y China, una resolución que condena los ataques de Irán a los países del Golfo y reclama el “cese inmediato de todos los ataques”, así como de “provocaciones y amenazas”.

La resolución ha sido presentada por Baréin en nombre de los miembros del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo y ha llegado con el respaldo de 135 países, incluyendo España. Se trata de la cifra más alta de esponsorización registrada.

Al optar por la abstención, Moscú y Rusia han decidido no usar el poder de veto que tienen como miembros permanentes del Consejo.

Sin mención a EEUU e Israel

El texto, que no hace mención a los ataques que lanzaron contra Irán Estados Unidos e Israel, hace un recordatorio de la Integridad territorial, soberanía e independencia política de los países del Golfo así como el “derecho inherente de autodefensa individual o colectiva ante los ataques deplorables por parte de Irán”, que se tildan como "amenaza para la paz y seguridad".

La resolución muestra también el rechazo al “deliberado ataque a civiles e infraestructuras civiles críticas” y el “uso indiscriminado de armas en áreas pobladas”, así como los “ataques y amenazas a barcos mercantes y comerciales en el Estrecho de Ormuz y la disrupción de la seguridad marítima y el impacto adverso en el comercio internacional, seguridad energética y economía global”.

El embajador de Baréin ante la ONU, Janal Alrowaiei, ha dicho tras la votación que "el mensaje es claro. La comunidad internacional está decidida en el rechazo a estos ataques iraníes contra países soberanos que están amenazando la estabilidad de los pueblos, especialmente en una región de importancia estratégica para la seguridad, la energía y la economía globales y la seguridad del comercio global".

Ya antes de la sesión la embajadora de Qatar en la ONU, Sheikha Alya Ahmed bin Saif Al Thani, había urgido al Consejo a “actuar y cumplir su responsabilidad”. “No hacerlo mandaría la peligrosa señal de que los ataques contra vecinos no involucrados no tienen consecuencias”, había advertido. La qatarí también había dicho que los ataques de Irán “no reflejan buena fe e impactan profundamente el entendimiento en temas bilaterales en los que se ha construido nuestra relación”.

Texto alternativo de Rusia

Para la misma sesión Rusia ha preparado otra resolución, que no menciona a Irán ni a EEUU e Israel y muestra “profunda preocupación por la escalada militar en Oriente Medio y más allá”. El texto ruso, que no se había votado aún a la hora de escribir estas líneas, urge “a todas las partes a detener inmediatamente sus actividades militares y evitar más escalada”, condena “todos los ataques contra civiles e infraestructuras civiles” y “anima a las partes a volver a negociaciones sin más retrasos y hacer uso completo de medios políticos y diplomáticos”.

En una sesión previa del Consejo este mismo miércoles dedicada a la situación en Líbano Anna Evstigneeva, número dos de la legación diplomática de Rusia había defendido que el texto de su borrador, “a diferencia del de Baréin, no tiene naturaleza de confrontación y toma en cuenta la dimensión regional de los acontecimientos actuales, incluyendo el sufrimiento del pueblo libanés”.