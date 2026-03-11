ASG se apunta al "sentido común" para cerrar filas en torno a Clavijo

El líder y portavoz de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, mostró este miércoles, sin ambages, su respaldo absoluto al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en su llamamiento a la unidad para afrontar los "turbulentos" tiempos que afronta el Archipiélago: "No se necesita ruido, se necesita claridad, diagnóstico, decisiones, y, por encima de todo, sentido común".

Curbelo, que formó parte del 'pacto de las flores' de la anterior legislatura y que en 2017 también respaldó al Ejecutivo en minoría de Clavijo cuando éste rompió con el PSOE durante su primer mandato presidencial, insistió durante la segunda jornada del Debate sobre el estado de la nacionalidad canaria en que su formación política siempre apostó por la "estabilidad política" que existe en el Archipiélago frente a "la confrontación entre los grandes partidos a nivel nacional, que es una rutina que agrieta a la sociedad y la confianza en la democracia".

Por ese motivo, pidió a los diputados autonómicos que "no defiendan tanto" a sus respectivas siglas políticas y se vuelquen más en la ciudadanía, "que es la que ha votado para que estemos aquí", pues "los partidos se defienden solos y si no, que se busquen la vida".

Debate sobre el estado de la nacionalidad canaria /

Para Curbelo, el actual pacto entre CC, PP, ASG y AHI ha funcionado con responsabilidad y ha permitido legislar y planificar, aunque aún falta solventar "la gran contradicción canaria, relativa a que generamos riqueza pero no la distribuimos adecuadamente".

Y lanzó una advertencia: "Si en 2027 seguimos discutiendo con resignación la pobreza estructural, habremos fracasado todos, no sólo el Gobierno".

Por su parte, el presidente coincidió con Curbelo en que en el gabinete existe"planificación, un rumbo y un método, sabemos adónde queremos llevar Canarias, y tenemos disciplina, fortaleza y estabilidad para poder hacerlo".

También señaló que desde el inicio de la legislatura su gabinete trabaja para "cambiar las cosas sin complejos", y que una de sus premisas es que su acción debe ser equilibrada y llegar a todas las islas, partiendo de la base de que "la variable población es tan importante como la del territorio".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)