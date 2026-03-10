EEUU pide a Israel que detenga los ataques a infraestructuras energéticas de Irán, según Axios

El mensaje público del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de su Administración, ha sido los dos últimos días, el décimo y undécimo desde que lanzó con Israel la guerra contra Irán, el de éxito militar en esa campaña y determinación de seguir hasta que el republicano considere conquistados sus objetivos. Están a la par creciendo visiblemente las preocupaciones en la Casa Blanca sobre el impacto que la contienda está teniendo en la economía global, los mercados y el precio del petróleo, y en el derrame que la guerra puede tener de cara a las elecciones legislativas de noviembre, donde el presidente se juega que su partido siga controlando el Congreso.

En ese escenario no sorprende una exclusiva publicada este martes por 'Axios', según la cual el gobierno de Trump pidió el lunes a Israel que no lance más ataques a infraestructuras energéticas iraníes, especialmente instalaciones petrolíferas. Esa solicitud, de la que han informado al portal tres fuentes, representa el primer esfuerzo conocido de Washington por contener la operación militar de su aliado.

La comunicación con Israel se produjo, siempre según las fuentes de 'Axios', a alto nivel político y el mensaje también se transmitió al mayor general Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor del Ejército israelí. Las razones que se aducen son que esos ataques dañan a la población iraní, que Trump quiere cooperar con el sector petrolero iraní cuando acabe el conflicto como ha hecho en Venezuela y que los ataques podrían ser contestados por Irán con otros a infraestructuras de países del Golfo.

Amenazas y carta guardada

El lunes, en la rueda de prensa que ofreció en su club de golf en Doral (Florida) el propio Trump habló amenazante de la posibilidad de atacar infraestructuras iraníes. Dijo que eliminaría “objetivos que se pueden destruir fácilmente que harían virtualmente imposible reconstruirse nunca como nación". Replicó la idea horas después en Truth Social, donde escribió que si Teherán dañaba el suministro global de crudo por el Estrecho de Ormuz recibiría como respuesta golpes “20 veces más duros”. Y ese mensaje lo ha reiterado este martes ante los periodistas en la Casa Blanca la portavoz, Karoline Leavitt.

La realidad es que Trump se está guardando esa carta que dispararía los riesgos de escalada. Y Washington ya se ha empezado a distanciar de ataques de Israel a infraestructuras petrolíferas, como los lanzados el fin de semana contra refinerías cerca de Teherán que dejaron a la capital de 10 millones de habitantes bajo una nube tóxica y lluvia ácida que Irán ha denunciado como “un crimen ambiental manifiesto”.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, se ha distanciado de esos ataques a refinerías en su rueda de prensa este martes y lo ha hecho incluso el senador Lindsey Graham, el halcón que posiblemente más ha presionado a Trump para atacar Irán y que el domingo pidió a Israel que fuera “cauto con los objetivos que elige”.

Noticias relacionadas

En el gobierno de Israel, mientras, son conscientes de la disparidad de objetivos con Washington y se disparan los temores de que, cada vez bajo mayor presión por intereses económicos y políticos, Trump pise el freno en la campaña bélica antes de lo que le gustaría al liderazgo militar israelí.