Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accesibilidad Parador de IbizaVilla OtiliaParque infantil abandonadoMesa contra el Intrusismo
instagramlinkedin

Accidente en Suiza

Un autobús con pasajeros se incendia en el oeste de Suiza y deja varios muertos y heridos

Las fuerzas del orden señalaron que se está siguiendo la pista de un "acto deliberado", aunque recalcaron que la investigación recién comienza

El casco carbonizado de un autobús postal tras incendiarse en Suiza.

El casco carbonizado de un autobús postal tras incendiarse en Suiza. / ALESSANDRO DELLA VALLE / EFE

EFE

Ginebra

Seis personas resultaron muertas y cuatro heridas al incendiarse un autobús de los conocidos en Suiza como 'postales', en la localidad de Chiètres, en el cantón suizo de Friburgo, informó la policía local en una breve conferencia de prensa.

Además, un socorrista resultó herido mientras cumplía con su misión, mientras que tres de los heridos se encuentran en un estado grave, indicó.

Las fuerzas del orden señalaron que se está siguiendo la pista de un "acto deliberado", aunque recalcaron que la investigación recién comienza y que no tenían más detalles que ofrecer.

Imágenes filmadas por transeúntes y vecinos muestran cómo las llamas envolvieron completamente el vehículo de transporte público.

Noticias relacionadas

KERZERS (Switzerland), 10/03/2026.- Firefighters and police officers install barriers to secure the area where a postal bus caught fire in Kerzers, Switzerland, 10 March 2026. According to Fribourg cantonal police, several passengers were killed and others were injured when the postal bus caught fire in Kerzers. (Suiza) EFE/EPA/LAURENT MERLET

Bomberos y agentes de policía instalan barreras para acordonar la zona donde se incendió un autobús en Suiza. / LAURENT MERLET / EFE

Los autobuses postales suizos -reconocido por su color amarillo, su puntualidad y su bocina de tres tonos (utilizada para avisar en las curvas cerrada)- son un servicio de transporte icónico en este país, que conecta localidades rurales y de montaña, muchas veces remotas, e inicialmente se crearon para repartir el correo, de ahí su nombre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents