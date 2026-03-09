Trump intenta tranquilizar sobre la subida del precio del petróleo y dice, sin dar detalles, que tiene “un plan para todo”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tratado de lanzar un mensaje tranquilizador ante el aumento por la guerra de Irán del precio del petróleo, que ya cotiza por encima de los 100 dólares por barril, su nivel más alto desde 2022. Lo ha hecho en una breve entrevista telefónica con el tabloide New York Post, en la que ha declarado sin dar ningún tipo de detalle: “tengo un plan para todo”.

El mandatario se dispone a estudiar este mismo lunes opciones para ese “plan”, según ha publicado Reuters citando desde el anonimato a fuentes familiarizadas con la situación. Entre las ideas que se barajan está una liberación de reservas estratégicas que se está discutiendo con otros miembros del G-7. Las reservas de petróleo de EEUU están aproximadamente al 58%.

En una reunión de ministros de economía del G-7, no obstante, no se ha alcanzado un acuerdo sobre esa liberación de crudo de las reservas. En un comunicado se ha dicho que el grupo está listo para adoptar “las medidas necesarias” para apoyar el suministro global de energía pero no ha aprobado el paso. Una fuente de las negociaciones ha dicho a Reuters que hay amplio consenso en esa cuestión y que hace falta más análisis.

Otras posibilidades en estudio por parte del gobierno de Trump son, según Reuters, restringir exportaciones de EEUU, intervenir en los mercados de futuros, suspender algunos impuestos federales o eliminar requerimientos bajo la Ley Jones que obligan a que el combustible solo se mueva en barcos con bandera estadounidense.

Los pasos que ha dado hasta ahora, como avalar los seguros marítimos y prometer escolta militar a petroleros en el Estrecho de Ormuzno han tenido el impacto que buscaba de impulsar el tráfico por el importante punto por el que transita una quinta parte del suministro mundial de crudo.

El alza de los precios del combustible no es solo un problema global sino que también amenaza con pasarle factura en Estados Unidos. Miembros del Partido Republicano han advertido este lunes del impacto negativo en la economía y, como consecuencia, en la frustración de los ciudadanos con el creciente alza de los precios de la gasolina y el coste de la vida, que si sigue agravándose puede dañarles en las elecciones -legislativas de noviembre.

Operaciones especiales y sucesión

En su entrevista con el diario de Rupert Murdoch Trump ha alejado la opción de enviar tropas a Irán para realizar operaciones especiales cerca de una de las instalaciones de enriquecimiento de uranio próxima a Teherán. Sobre esa posibilidad se habían publicado varias informaciones este fin de semana pero Trump las ha negado. "No hemos tomado ninguna decisión respecto a eso”, ha dicho, y ha asegurado que la luz verde para esa potencial misión no está “ni remotamente cerca”.

Noticias relacionadas

El mandatario también ha reaccionado a la elección de Mojtaba Jameneí, hijo del asesinado ayatolá Ali Jameneí, como nuevo líder iraní. Como ya hizo el domingo en unas declaraciones a Fox News, Trump simplemente ha dicho: “no estoy contento”. La semana pasada había llamado al nuevo líder supremo “peso ligero” e “incompetente”.