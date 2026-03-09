Mojtaba Jamenei, nuevo líder supremo de Irán, y su relación con España: un resort de lujo en Mallorca

El nombrado como nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido ayatolá Alí Jameneí, podría tener vínculos con el sector turístico de Mallorca, concretamente con un resort de la isla. Primero fue el Financial Times, con una investigación que rastreaba el patrimonio inmobiliario del banquero iraní Ali Ansari, presuntamente acusado de financiar a la Guardia Revolucionaria Islámica y de apoyar actividades terroristas del régimen de los ayatolás. El diario apuntaba al Steigenberger Hotel & Resort Camp de Mar, en el suroeste de Mallorca, situado en el Golf de Andratx, como parte de sus activos. Ahora es Bloomberg quien señala directamente que ese establecimiento mallorquín y el resto de propiedades, incluidos otros hoteles en Alemania, serían en realidad propiedad del nuevo líder de Irán.

El antiguo Dorint Royal Golf Resort & Spa Camp de Mar pasó a ser gestionado por Steigenberger Hotel Group en 2015. La prestigiosa cadena alemana de hoteles de lujo, que forma parte de H World International, lo reformó para modernizar el cinco estrellas. Este hotel de Mallorca, con 164 habitaciones, es el único que gestiona en España la cadena alemana, cuya cartera incluye unos 60 establecimientos repartidos entre Europa, Asia y África.

Ali Ansari ha sido sancionado en el Reino Unido por, presuntamente, financiar a la Guardia Revolucionaria Islámica. El magnate iraní habría canalizado cientos de millones de euros hacia una vasta cartera inmobiliaria en Europa. Su familia fundó el banco iraní Ayandeh Bank, uno de los más importantes del país, que ocultaba un agujero millonario. Su colapso, a finales de 2025, agravó la crisis económica que desembocó en protestas contra el régimen islámico, con miles de asesinatos y detenidos.

Entre las propiedades de lujo acumuladas por Ansari destaca el resort de Mallorca, además de otros activos hoteleros en Austria y Alemania.

De acuerdo con el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung, detrás de Ansari podría encontrarse uno de los hombres más poderosos de Irán: Mojtaba Jamenei, hijo del líder supremo iraní Ali Jamenei, según ha rastreado Bloomberg en una investigación de varios meses. Varios expertos en Irán y un servicio secreto occidental estarían convencidos de ello.

El empresario iraní mantiene sus propiedades a través de una compleja red de empresas offshore, como Smart Global Ltd., registrada en una isla del Caribe, y numerosas sociedades holding. Según Bloomberg, las transacciones financieras fluyen a través de cuentas en Reino Unido, Suiza, Liechtenstein y los Emiratos Árabes Unidos.

Imagen distribuida por la agencia MEHR que muestra a Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido ayatolá, que ha sido elegido como líder supremo de Irán. / MEHR / EFE

El padre, vida austera

Aunque el nombre de Mojtaba Jamenei no aparece como comprador en ninguno de los documentos examinados, existirían claros indicios de una estrecha relación con el clérigo de 56 años, que está sujeto a sanciones estadounidenses desde 2019. Mientras su padre exhibe públicamente un estilo de vida austero, desde hace tiempo existen indicios de que la familia controla un patrimonio multimillonario en Irán y en el extranjero.

“Mojtaba posee participaciones significativas o ejerce de facto el control sobre diversas empresas en Irán y en el extranjero”, declaró a Bloomberg Farzin Nadimi, investigador principal del Washington Institute for Near East Policy, que ha estudiado el imperio financiero de la familia Jamenei. “Cuando se analiza su red financiera, se observa que Ali Ansari es su principal titular de cuentas”.

Ambos se conocerían desde hace mucho tiempo. La familia de Ali Ansari se trasladó a Teherán tras la revolución de 1979 y prosperó partiendo de orígenes humildes. En la década de 1980, durante su servicio militar, Ansari habría conocido a Mojtaba Jamenei. Gracias a sus contactos políticos, obtuvo lucrativos contratos estatales y licencias de importación. Hizo fortuna en la industria de la construcción, el transporte marítimo y el procesamiento de petróleo. En 2009 fundó el banco TAT, posteriormente Ayandeh Bank, que llegó a contar con siete millones de clientes y promovió la construcción del gran centro comercial Iran Mall, cerca de Teherán.

Ansari rechaza las acusaciones de actuar como testaferro de Jamenei a través de su abogado, Roger Gherson. El iraní tiene intención de emprender acciones legales contra las sanciones impuestas por el Gobierno británico.

Silencio en el Camp de Mar

Londres sancionó a Ansari a finales de octubre, poco después del colapso del banco Ayandeh. El Gobierno de Starmer lo calificó como “un banquero y empresario corrupto”. A través de diversas sociedades es propietario indirecto de los hoteles Hilton de Fráncfort, valorados en unos 80 millones de euros cada uno; del Steigenberger Golf Hotel Camp de Mar, en Mallorca; y del centro comercial Bero, en Oberhausen (Alemania).

Ansari también posee una participación en un complejo de esquí de lujo en los Alpes austríacos, el Schlosshotel Kitzbühel. Desde este establecimiento se comunicó que el iraní ya no es accionista ni copropietario del inmueble hotelero. “Desde finales de 2022 luchamos intensamente para eliminar y mantener alejado a Ali Ansari de nuestra sociedad, ya que está bajo sospecha de corrupción y blanqueo de capitales”, señaló la empresa propietaria.

El grupo Hilton, por su parte, no ha hecho declaraciones sobre la conexión iraní de sus establecimientos hoteleros. Mientras tanto, desde el hotel mallorquín se guarda silencio.