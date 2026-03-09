Auge bélico
Croacia impone el servicio militar obligatorio después de dos décadas
Unos 800 reclutas, entre ellos una mayoría de voluntarios 2ue cobrarán 1.100 euros mensuales, llegaron este lunes a los cuarteles
EFE
El servicio militar obligatorio vuelve a Croacia después de casi dos décadas y los primeros reclutas se presentaron en los cuarteles este lunes, en un contexto de temor a una escalada de los conflictos en el mundo. Este país miembro de la Unión Europea había suprimido el servicio militar obligatorio en 2008, un año antes de ingresar a la OTAN.
Pero después de 2020, altos responsables del país subrayan la necesidad de restablecer la formación militar de base, y los parlamentarios aprobaron su retorno en octubre pasado.
Unos 800 reclutas, entre ellos una mayoría de voluntarios, llegaron este lunes a los cuarteles para seguir dos meses de formación. Entre ellos había 82 mujeres.
El ministro de Defensa, Ivan Anusic, saludó la semana pasada la respuesta al llamamiento, y lo calificó de acontecimiento "importante para la seguridad de Croacia".
Sobrevivir y defenderse
Los reclutas no serán formados para ser desplegados en zonas de conflicto sino que aprenderán a sobrevivir, defenderse y utilizar drones, declaró el ministro.
El proyecto debería costar hasta 25 millones de euros anuales y a los reclutas se les pagarán 1.100 euros mensuales.
Las autoridades prevén ampliar progresivamente esta convocatoria a unos 19.000 jóvenes cada año, a partir de la edad de 19 años.
- Las aventuras y desventuras de un migrante conquense en la Ibiza de los años 60 y 70: «Nunca se olvida a quien te ayudó cuando no tenías un duro»
- Arròs de matances de Lina Ferrer paso a paso: la excocinera de Ca na Pepeta revela los secretos de su exitosa receta
- El Consell y el Ayuntamiento de Sant Josep pierden Villa Otilia y una fundación religiosa la pone en venta
- El buen tiempo dispara la afluencia al Parador de Ibiza, con colas y quejas por la falta de servicios básicos
- Detenido en Ibiza un hombre por intentar secuestrar a una menor a la salida de un colegio
- Ibiza corre por la igualdad en la Cursa per la Dona
- Un avión de transporte militar estadounidense sobrevuela Balears en medio de la crisis entre España y EEUU
- Un centenar de personas se reúnen para celebrar los 30 años de la victoria de Ibiza y Formentera al Senado