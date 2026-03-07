Trump avisa que Irán recibirá este sábado "un golpe muy duro" y amenaza con expandir los bombardeos de EEUU
Asegura que Teherán "se ha rendido" a sus vecinos y achaca la oferta de desescalada iraní a la ofensiva "sin cuartel" norteamericana
Agencias
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha avisado este sábado de la posibilidad de expandir los ataques conjuntos con Israel en Irán mientras ha achacado la oferta de desescalada efectuada hace unas horas por su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, como consecuencia de la campaña militar "sin cuartel" que comenzó hace una semana contra Teherán.
"Irán, que está siendo golpeado brutalmente, se ha disculpado y se ha rendido ante sus vecinos, prometiendo no volver a dispararles. Esta promesa ha ocurrido gracias al implacable ataque estadounidense e israelí", ha indicado Trump en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social.
Pezeshkian ha anunciado este sábado la suspensión de bombardeos contra objetivos en los países vecinos de la región y ha presentado sus disculpas por una estrategia que ha atribuido a una medida militar de fuerza mayor ante la muerte de la cúpula de seguridad en los ataques de la semana pasada de EEUU e Israel, pero ha matizado que su país se reserva el derecho a contraatacar si vuelve a ser objetivo de ataques desde estos lugares.
No obstante, y en paralelo al anuncio del presidente iraní, la Guardia Revolucionaria de Irán ha lanzado en las últimas horas ataques a petroleros en el estrecho de Ormuz, posiciones de separatistas kurdoiraníes en Irak, y la base militar internacional de Al Dhafra, en Emiratos Árabes Unidos, donde hay fuerzas estadounidenses y francesas.
"Es la primera vez en miles de años que Irán pierde ante los países vecinos", ha añadido Trump antes de asegurar que todos ellos le han dado las gracias por ordenar la campaña. Teherán se ha convertido, según el presidente, en el "perdedor" de la región "y lo seguirá siendo durante décadas hasta que se rinda o, más probablemente, colapse por completo".
Trump ha añadido que, por ahora, no tiene intención de aflojar y ha prometido que Irán "recibirá hoy un golpe muy duro" y que "debido a su mala conducta se está considerando seriamente la destrucción total y la muerte segura de zonas y grupos de personas que hasta ahora no se habían considerado como objetivo".
- Marlène Mourreau, en Ibiza: «El cine español es una secta cerrada donde siempre trabajan los mismos»
- Así es como puedes solicitar la tarjeta de transporte para viajar gratis por Mallorca si eres de Ibiza y Formentera
- Investigan la difusión de un vídeo sexual con varios menores implicados en Ibiza
- La Ibiza Medieval 2026 ya tiene fechas
- Pánico en el ferri de GNV que viajó a Ibiza: un incendio en la bodega obliga a desalojar a 200 pasajeros de la ruta Mallorca-Barcelona
- El TSJB confirma la demolición de las obras ilegales en Casa Lola y condena a la dueña a pagar casi medio millón de euros
- Los residentes de Ibiza podrán solicitar la tarjeta única para viajar gratis en el transporte público de Mallorca
- Retiran cinco toneladas de toallitas de una alcantarilla de Ibiza