Informa Albares
Evacuada la embajada de España en Irán
La operación se ha solventado con éxito
EFE
La Embajada de España en Irán ha sido evacuada "con éxito", según ha informado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien ha señalado que el Embajador y el personal esencial que seguían en Teherán acaban de cruzar la frontera con Azerbaiyán y se encuentran a salvo.
"Acabamos de evacuar con éxito la Embajada de España en Irán", señala Albares en un mensaje en la red social X, donde asegura también que la seguridad de los ciudadanos españoles y del servicio exterior es la prioridad del Gobierno español.
Del mismo modo, indica que el resto de embajadas españolas en la región y la sala de crisis del ministerio por la guerra en Irán "siguen plenamente operativas 24 horas a través de los teléfonos de emergencias".
"Continuamos trabajando por la protección de los españoles", concluye el ministro.
- Marlène Mourreau, en Ibiza: «El cine español es una secta cerrada donde siempre trabajan los mismos»
- Así es como puedes solicitar la tarjeta de transporte para viajar gratis por Mallorca si eres de Ibiza y Formentera
- Investigan la difusión de un vídeo sexual con varios menores implicados en Ibiza
- La Ibiza Medieval 2026 ya tiene fechas
- Pánico en el ferri de GNV que viajó a Ibiza: un incendio en la bodega obliga a desalojar a 200 pasajeros de la ruta Mallorca-Barcelona
- El TSJB confirma la demolición de las obras ilegales en Casa Lola y condena a la dueña a pagar casi medio millón de euros
- Las lluvias de la borrasca 'Regina' convierten calles de Ibiza en un reguero de aguas fecales
- Los residentes de Ibiza podrán solicitar la tarjeta única para viajar gratis en el transporte público de Mallorca