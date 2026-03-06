Guerra Irán
Trump dice que solo aceptará una "rendición incondicional" de Irán
Así lo ha anunciado en su plataforma, Truth Social, a modo de mensaje de texto
Europa Press
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes que las dos condiciones inapelables que Irán tiene que cumplir para firmar un acuerdo de paz son su rendición sin ningún tipo de condiciones y la elección de un líder que satisfaga los deseos de la Administración norteamericana.
"No habrá acuerdo con Irán, salvo una rendición incondicional y tras la elección de un gran líder aceptable", ha proclamado este viernes.
En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump ha asegurado que la paz con Irán conllevará el inicio de una época de esplendor para ese país, en línea con otros mensajes similares que ha proclamado sobre zonas de conflicto, como Gaza.
"Nosotros, y muchos de nuestros maravillosos y valientes aliados y socios, trabajaremos incansablemente para rescatar a Irán del borde de la destrucción, para que sea, económicamente, más grande, mejor y más fuerte que nunca", ha declarado Trump.
"Irán va a tener un gran futuro", ha remachado el presidente de EEUU antes de concluir su mensaje con una particular versión de su lema ideológico por excelencia: "Hagamos a Irán grande de nuevo (MIGA)".
- La Ibiza Medieval 2026 ya tiene fechas
- Los residentes de Ibiza podrán solicitar la tarjeta única para viajar gratis en el transporte público de Mallorca
- Atrapados en Tailandia: Juan Suárez y Jeanette van Breda, la odisea de regresar a Ibiza por la guerra en Irán
- Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera
- El fin de la huida de la expareja del tatuador condenado por agresiones sexuales: escapó para proteger a su hijo
- Pillados ‘in fraganti’ cuando trataban de robar gasolina de camiones aparcados en una empresa en Ibiza
- Ya hay veredicto: estas son la mejor tortilla de patata y la mejor hamburguesa de Ibiza
- Aplazada la X Fira des Gerret por las dificultades para faenar y la previsión de lluvia en Ibiza