Guerra en Irán
Israel anuncia una nueva oleada de ataques "a gran escala" contra Teherán
La agencia pública Fundación de los Mártires y Asuntos de los Veteranos del país eleva las víctimas mortales a 1.230
EFE
El Ejército de Israel anunció este viernes haber empezado una nueva oleada de ataques "a gran escala" contra Teherán, la capital iraní, en el séptimo día de la guerra desatada entre Israel y Estados Unidos contra Irán.
"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han empezado una oleada a gran escala de ataques contra infraestructura del régimen terrorista de Irán en Teherán", explicaron en un comunicado en su cuenta de Telegram. La agencia iraní Fars ha reportado explosiones en varios puntos de la capital.
Es el séptimo día de ataques cruzados entre Israel, Estados Unidos y Teherán, después de que Washington y el Estado judío lanzaran una ofensiva contra Irán el pasado sábado que ha dejado 1.230 víctimas mortales, según la agencia pública Fundación de los Mártires y Asuntos de los Veteranos del país.
Irán ha respondido con bombardeos sobre Israel, provocando 10 muertes, y contra países aliados de Estados Unidos en el golfo Pérsico y sus legaciones estadounidenses, como consulados, embajadas y bases militares.
- La Ibiza Medieval 2026 ya tiene fechas
- Los residentes de Ibiza podrán solicitar la tarjeta única para viajar gratis en el transporte público de Mallorca
- Atrapados en Tailandia: Juan Suárez y Jeanette van Breda, la odisea de regresar a Ibiza por la guerra en Irán
- Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera
- El fin de la huida de la expareja del tatuador condenado por agresiones sexuales: escapó para proteger a su hijo
- Pillados ‘in fraganti’ cuando trataban de robar gasolina de camiones aparcados en una empresa en Ibiza
- Ya hay veredicto: estas son la mejor tortilla de patata y la mejor hamburguesa de Ibiza
- Aplazada la X Fira des Gerret por las dificultades para faenar y la previsión de lluvia en Ibiza