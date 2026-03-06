En Directo
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rusia anuncia avances en Ucrania con la toma de tres localidades en las provincias de Donetsk y Járkov
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Nueve heridos en Sebastopol
Al menos nueve civiles rusos, incluyendo a tres menores de edad, resultaron heridos hoy tras la explosión de un dron ucraniano junto a un edificio en la ciudad de Sebastopol, a orillas del mar Negro, según informó el gobernador local, Mijaíl Razvozzháev. "En total solicitaron atención médica 9 víctimas: seis de ellos, incluyendo a tres menores, fueron trasladados al hospital con diversas heridas, tres recibieron lesiones no significativas y se negaron a ser hospitalizados", escribió en Telegram.
Zelenski asegura que EEUU ha pedido ayuda a Ucrania para hacer frente a los drones iraníes en Oriente Próximo
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha informado este jueves de que ha recibido una petición oficial del Gobierno de Estados Unidos para colaborar en la defensa de Oriente Próximo en base a la experiencia que poseen para repeler los drones iraníes, ampliamente utilizados por las fuerzas rusas. "He dado instrucciones para proporcionar los medios necesarios y asegurar la presencia de especialistas ucranianos que puedan garantizar la seguridad requerida", ha anunciado Zelenski en sus redes sociales, un medida de la que ya había venido hablando en los últimos días, si bien a cambio también de armamento.
Zelenski amenaza veladamente a Orbán con "dar su dirección" al Ejército de Ucrania si sigue bloqueando la ayuda de la UE
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha amenazado veladamente este jueves al primer ministro húngaro, Víktor Orbán, con dar su número de teléfono a las Fuerzas Armadas de Ucrania para "comunicarse con él en su propio idioma" si persiste en bloquear los 90.000 millones de euros de la ayuda de la Unión Europea. "Esperamos que una sola persona en la Unión Europea no bloquee los 90.000 millones (...) De lo contrario, daremos la dirección de esta persona a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestros hombres. Que puedan llamarlo y comunicarse con él en su propio idioma", ha afirmado el presidente ucraniano en rueda de prensa.
Ucrania neutraliza 136 drones rusos
Las defensas aéreas ucranianas neutralizaron durante la pasada noche 136 drones de larga distancia lanzados por Rusia contra territorio bajo control del Gobierno de Kiev, según cifras ofrecidas por la Fuerza Aérea ucraniana en su parte de este jueves. Rusia lanzó en total 155 drones Shahed, Gerbera, Italmas y de otros modelos. Cerca de un centenar de los drones eran aparatos kamikaze no tripulados ruso-iraníes Shahed.
Zelenski ofrece al príncipe heredero de Kuwait la experiencia de Ucrania contra los drones iraníes
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha mantenido este miércoles una conversación telefónica con el príncipe heredero de Kuwait, Sabá Jaled al Sabá, a quien le ha trasladado el ofrecimiento de compartir la experiencia de las fuerzas ucranianas para contrarrestar los ataques de los drones iraníes.
"Es esta herramienta de terror la que Irán entregó a Rusia para asesinar a ucranianos, y es nuestro pueblo quien sabe cómo contrarrestarla mejor", ha destacado Zelenski al informar de la llamada en sus redes sociales.
"Hemos hablado sobre cómo nuestra experiencia puede ayudar a proteger vidas en Kuwait. Hemos acordado mantener las consultas pertinentes", ha hecho saber el presidente ucraniano, quien en un mensaje posterior ha confirmado el interés de otros países del Golfo por hacer uso de estos conocimientos.
Kallas pide mantener foco en Ucrania: "No puede desaparecer de la agenda"
La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha pedido no perder el foco en la invasión rusa de Ucrania pese a la escalada del conflicto en Oriente Próximo por los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán, alegando que no se puede dejar la guerra en territorio europeo "fuera de la mesa" porque "es una amenaza real y muy cercana".
"Mientras el mundo se centra en la guerra en Oriente Próximo, no podemos permitir que Ucrania desaparezca de la agenda. Puede que Moscú haya perdido a otro aliado en Teherán, pero los mismos drones que golpean Dubái también están golpeando Kiev", ha avisado la jefa de la diplomacia europea sobre el riesgo de que la invasión rusa pase a un segundo plano.
Así lo ha advertido en una rueda de prensa desde Varsovia, la capital de Polonia, tras reunirse con el ministro de Exteriores de ese país, Radoslaw Sikorski, en la que ha vuelto a destacar la necesidad de salvar el veto de Hungría al préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania y al vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, dos medidas que necesitan la unanimidad de los Veintisiete para ver la luz.
Rusia se planteará el cese de suministros de gas a Europa antes de la prohibición europea
Rusia se planteará cesar los suministros de gas a Europa antes de que la Unión Europea (UE) renuncie definitivamente a los hidrocarburos rusos, anunció hoy el presidente ruso, Vladímir Putin.
"Planean (en la UE) introducir en un mes restricciones a la compra de gas ruso, incluido el gas licuado, y luego más restricciones un año después, en 2027, hasta llegar a una prohibición total", dijo Putin en unas declaraciones al presentador de la televisión estatal Pável Zarúbin.
Agregó que estro ocurre simultáneamente con la "apertura de otros mercados".
Rusia amenaza con represalias tras ataque a su buque de gas licuado en el Mediterráneo
Rusia afirmó este miércoles que se reserva el derecho a responder con medidas políticas y diplomáticas a un ataque con drones náuticos en el mar Mediterráneo contra un buque ruso que transportaba gas natural licuado (GNL) y del que Moscú responsabiliza a Kiev.
"Nos reservamos el derecho a tomar medidas políticas y diplomáticas en relación con este incidente, incluido en el contexto de la amenaza a la paz y la seguridad internacionales que esas acciones representan", dijo la portavoz del ministerio ruso de Exteriores, María Zajárova, en un comunicado.
El Ministerio de Transporte denunció previamente que "el 3 de marzo, en las cercanías de las aguas territoriales de Malta fue perpetrado un ataque contra el buque gasero ruso 'Artic Metagaz'".
Rusia acusa a Ucrania del hundimiento de buque de transporte de gas frente a las costas de Libia
Un buque ruso cargado de gas natural licuado se hundió en el Mediterráneo, entre Libia y Malta, en un incidente que Moscú atribuyó este miércoles a una operación militar o de piratería de Kiev. La autoridad libia de puertos y transporte marítimo dijo que el 'Arctic Metagaz' naufragó tras unas "explosiones repentinas" de origen desconocido. Según explicó el mismo organismo, el buque emitió una llamada de socorro la noche del martes. Las explosiones fueron seguidas de "un enorme incendio que causó el completo naufragio" de la nave. Los 30 tripulantes fueron rescatados sanos y salvos.
Desde Moscú, el Ministerio de Transportes de Rusia acusó rápidamente a Ucrania de haber atacado el buque con drones navales lanzados desde las costas libias. El ataque "fue lanzado desde las costas libias por medio de lanchas no tripuladas, pertenecientes a Ucrania", indicó el ministerio en un comunicado.
De momento, Ucrania no hizo declaraciones al respecto. El buque estaba cargado y había salido del puerto ruso de Murmansk, en la península de Kola. Según las autoridades libias, el buque estaba a unas 130 millas náuticas al norte del puerto marítimo libio de Sirte. Llevaba una carga estimada de 62.000 toneladas métricas de gas natural licuado e iba rumbo a Port Said, en Egipto.
Eslovaquia suspende sus envíos de electricidad de emergencia a Ucrania
El operador del sistema de transmisión eléctrica de Eslovaquia (SEPS) ha rescindido su contrato de suministro eléctrico de emergencia con Ucrania, anunció este miércoles el presidente de la entidad, Martin Magath.
La medida, aprobada hoy por el Gobierno del primer ministro eslovaco, el populista de izquierdas Robert Fico, formaliza una decisión que ya se venía aplicando desde hace varios días en represalia a Ucrania por no enviar petróleo ruso a Eslovaquia, informó la agencia de noticias eslovaca TASR en su página web.
"SEPS no ha estado prestando asistencia de emergencia desde el momento en que se anunció la decisión. Hoy, el Gobierno ha adoptado la resolución que completa legalmente todo el proceso", dijo Magath en una declaración.
