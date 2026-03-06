Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Arabia Saudí, Catar y Kuwait interceptan misiles en su espacio aéreo

Teherán advierte de una guerra prolongada y dice que empleará nuevas armas estratégicas

La Casa Blanca asegura que los ataques de misiles y drones de Irán se han reducido casi por completo

Israel ordena la evacuación de todos los suburbios del sur de Beirut, forzando la huida de 700.000 personas

Sara Fernández

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

El intercambio de bombardeos no cesa en el séptimo día de la guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel, que han seguido atacando la capital iraní y otra ciudades del país, que se defiende con el lanzamiento de misiles y drones contra Israel, la península Arábiga y el Golfo Pérsico. Además, el Líbano continúa bajo intensos ataques que ya ha matado a más de un centenar de personas y que se han intensificados con una orden de evacuación de alcance sin precedentes para los suburbios de Beirut.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

