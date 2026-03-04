Choque diplomático
La Casa Blanca asegura que España "ha aceptado cooperar militarmente con EEUU" y el Gobierno lo niega
Redacción
La Casa Blanca ha asegurado este miércoles que el Gobierno español ha acordado cooperar con el Ejército estadounidense después de que el presidente, Pedro Sánchez, se reafirmase en su posición de no ceder las bases militares de Rota y Morón para la operación contra Irán, alegando que no van a ser "cómplices" de algo que es "malo para el mundo" simplemente por el "miedo a represalias". Fuentes de Moncloa trasladan que no ha habido ninguna interlocución y desmienten tal cooperación.
"Falso", replican con rotundidad desde el Ejecutivo para añadir que "no hemos hablado nada con ellos". El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha desmentido también a la Casa Blanca durante una entrevista en la 'Cadena Ser': “Nuestra posición de ‘no a la guerra’ sigue siendo absolutamente clara y contudente”. Por otra parte, ratificó que las bases de Rota y Morón no van a ser utilizadas por EEUU para esta guerra, limitándolas a "cualquier operación siempre con el marco de la carta de las Naciones Unidas".
"Tengo entendido que, en las últimas horas, han acordado cooperar con el Ejército estadounidense. Por lo que sé, se está coordinando (esta cuestión) con sus homólogos en España", ha explicado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa. Asimismo, ha señalado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, espera "que todos los aliados" cooperen en dicha misión, asegurando que Irán "no solo amenaza a Estados Unidos", sino también al continente europeo.
Esta misma mañana, Pedro Sánchez elevó su rechazo al ataque durante una declaración institucional al pasar de condenarlo a "exigir el cese de las hostilidades". "No seremos cómplices de algo que es malo para el mundo y contrario a nuestros valores e intereses simplemente por miedo a las represalias".
La puerta a colaborar que abrió el jefe del Ejecutivo fue con "todos los países de la región" que abogan por la paz y por el cumplimiento de la legalidad internacional, "que son dos caras de la misma moneda, apoyándoles con los recursos diplomáticos, también materiales que se requieran". Socios europeos como Francia y Grecia han enviado material defensivo a Chipre tras el ataque de Irán a una base de Reino Unido.
Tratando en todo momento de equilibrar las críticas tanto al ataque de EEUU e Israel como al régimen "represor" de los ayatolás, entonó un triple "no" para sostener la posición de España ante este conflicto: "No a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil. No a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de bombas. No a repetir los errores del pasado". Un "desastre", según lo calificó, del que no saldría un orden internacional más justo, sino "más incertidumbre económica y subidas del precio del petróleo y del gas".
- Una monitora herida en una pelea con 28 menores implicados en el centro de Sa Coma de Ibiza
- Hartazgo en ses Figueretes por una nueva pelea multitudinaria
- Un vecino de Ibiza atrapado en Abu Dabi ya vuela hacia Madrid y apunta contra la Embajada de España en Emiratos: 'Parecía que les daba igual
- Una pareja se baña en una cala de Ibiza en pleno invierno y su reacción se hace viral
- ¿Quieres ir a fiestas gratis en Ibiza este verano? Te contamos cómo hacerlo
- La temporada de Ibiza, pendiente de la guerra en el Golfo Pérsico
- Resolver misterios en Ibiza: Sant Josep abre inscripciones para el 'Sant Josep Express', una yincana intergeneracional con premio de 1.000 euros
- Nueva York se rinde a las iglesias de Ibiza y Formentera en plena tormenta de nieve