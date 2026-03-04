Posible ataque de un submarino
Decenas de desaparecidos en el hundimiento de un buque de la Armada de Irán en aguas de Sri Lanka
Las autoridades del país asiático no han confirmado oficialmente la causa del naufragio
EFE
La Marina de Sri Lankaha rescatado a 30 tripulantes gravemente heridos tras el hundimiento del buque de la Armada iraní IRIS Dena en aguas internacionales con 180 personas a bordo, según informó este miércoles el ministro de Asuntos Exteriores ceilandés, Vijitha Herath. Se desconoce por el momento, el paradero de los otros tripulantes. Según Reuters, el buque habría sido atacado por un submarino, pero no está clara la nacionalidad del mismo.
"Era un buque de la Armada iraní, el IRIS Dena. A las 6.00 de la mañana (0.30 GMT) enviamos un primer navío de la Marina y a las 07:00 (01:30 GMT), un segundo buque. Rescatamos a 30 personas gravemente heridas. Según los informes, había 180 personas a bordo", detalló Herath en una comparecencia al Parlamento.
El ministro explicó que la Marina y la Guardia Costera recibieron una señal de socorro a las 5.08 hora local (23.38 GMT del martes) informando de que la embarcación militar se estaba hundiendo fuera de las aguas territoriales de Sri Lanka.
Los supervivientes fueron trasladados al Hospital General de Karapitiya, en la ciudad sureña de Galle, mientras el Gobierno trabaja de forma expedita para evitar que el incidente genere "problemas de seguridad en la región", añadió el titular de Exteriores.
Escalada en Oriente Medio
Por el momento, las autoridades esrilanquesas no han confirmado oficialmente las causas del naufragio del navío de guerra. Sin embargo, fuentes del Gobierno esrilanques consultadas por Efe bajo condición de anonimato indicaron que se sospecha que el buque iraní pudo haber sido objeto de un ataque.
El incidente se produce en medio de una escalada militar en Oriente Medio tras los recientes ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán, una ofensiva que resultó en la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, y que ha desencadenado nuevas tensiones y amenazas de represalias.
- Una monitora herida en una pelea con 28 menores implicados en el centro de Sa Coma de Ibiza
- Un vecino de Ibiza atrapado en Abu Dabi ya vuela hacia Madrid y apunta contra la Embajada de España en Emiratos: 'Parecía que les daba igual
- Hartazgo en ses Figueretes por una nueva pelea multitudinaria
- Una pareja se baña en una cala de Ibiza en pleno invierno y su reacción se hace viral
- ¿Quieres ir a fiestas gratis en Ibiza este verano? Te contamos cómo hacerlo
- La temporada de Ibiza, pendiente de la guerra en el Golfo Pérsico
- Llega a Ibiza la borrasca 'Regina': lluvia con barro y viento esta semana
- Así es el Hotel Ibiza Corso que ha comprado un fondo de inversión y que albergará Lío Ibiza