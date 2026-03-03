Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán ataca con drones la embajada de EEUU en Arabia Saudí

Los ataques sobre Irán y las respuestas de Teherán por toda la región continúan en un conflicto que el presidente estadounidense Donald Trump augura que podría durar cuatro semanas y que se ha expandido hasta involucrar el Líbano después de que Israel bombardeara su capital, Beirut, como respuesta a ataques de Hizbulá.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Se desploman las bolsas asiáticas El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se hundió este martes un 7,24% en su primera jornada bursátil tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán, y la posterior escalada de tensiones en Oriente Medio.

Bajas en la Guardia Revolucionaria Al menos cinco miembros de la Guardia Revolucionaria murieron en ataques en las ciudades de Jam y Dir de la sureña provincia de Busher (sur), informaron medios iraníes este martes. “A causa del ataque estadounidense e israelí a las ciudades de Dir y Jam en la provincia de Bushehr, cinco miembros de la Fuerza Aérea y la Armada de la Guardia Revolucionaria murieron”, indicó el diario Shargh.

El Nikkei se desploma un 3,06% El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, se desplomó este martes un 3,06 % ante la preocupación por la escalada del conflicto en Oriente Medio y su posible impacto en los precios del petróleo.

Guerras eternas El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que el país norteamericano "puede librar guerras eternamente y con mucho éxito" con las reservas de municiones con las que cuenta en los rangos medio y medio-alto, mientras su Ejército libra una guerra junto a Israel contra Irán cuya duración estimó en la víspera entre cuatro y cinco semanas, agregando, con todo, que Washington tiene capacidad para más. "Las reservas de municiones de Estados Unidos, en el rango medio y medio-alto, nunca han sido tan altas ni mejores. Como me han dicho hoy (lunes), contamos con un suministro prácticamente ilimitado de estas armas", ha presumido el inquilino de la Casa Blanca antes de defender que "se pueden librar guerras eternamente, y con mucho éxito, utilizando únicamente estos suministros", que ha descrito como "mejores que las mejores armas de otros países".

Bombardeos en Beirut El Ejército de Israel llevó a cabo ataques aéreos contra los suburbios del sur de Beirut, afirmó este martes la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN), después de atacar la víspera más de 70 objetivos militares en el sur del Líbano para combatir al grupo chií Hizbulá, aliado de Irán.

Ataques en Baréin La Guardia Revolucionaria de Irán anunció en la mañana de este martes haber lanzado una nueva oleada de ataques, dirigida esta vez contra una base militar de Estados Unidos en Baréin, y afirmó haberla destruido. "En este ataque, 20 drones y tres misiles golpearon los objetivos, destruyendo el principal edificio de mando y los cuarteles de la base área de Estados Unidos e incendiando sus depósitos de combustible", afirmó la Guardia Revolucionaria en un comunicado recogido por la agencia iraní Fars.

La amenaza nuclear El enviado especial para Oriente Medio de EEUU, Steve Witkoff, aseguró este lunes que Irán tenía grandes cantidades de uranio para la fabricación de armas nucleares durante una entrevista en la que justificó la operación militar de su país en Teherán el fin de semana. "Los iraníes nos dijeron directamente y sin ningún pudor que poseen 460 kilogramos de uranio enriquecido al 60%", indicó Witkoff, quien encabezaba las negociaciones con Teherán, durante una entrevista con la cadena Fox News.

Las justificaciones de Netanyahu El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este lunes que si no hubieran atacado de forma inmediata a Irán, en "cuestión de meses" el país persa tendría un "programa nuclear inmune". Netanyahu justificó la operación militar conjunta con Estados Unidos contra Irán el fin de semana diciendo que Teherán se encontraba construyendo búnkeres subterráneos en nuevas locaciones para su programa nuclear, durante una entrevista con la cadena Fox News.

La respuesta de Trump El presidente de Estados Unidos declaró este martes a una corresponsal de News Nation que "pronto" se descubrirá cuál será su respuesta por el ataque con drones en la Embajada estadounidense de Riad, capital de Arabia Saudita. Trump aseguró que la represalia llegará pronto al ser cuestionado por la corresponsal Kellie Meyer del medio digital News Nation.