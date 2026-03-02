En Directo
Minuto a minuto
Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Teherán derriba un caza F-15 de Estados Unidos, según medios iraníes
Al menos 31 personas murieron y otras 149 resultaron heridas en la madrugada de este lunes en una oleada de bombardeos israelíes contra las afueras de Beirut
R. Gargoi / J. Quintana
Los ataques sobre Irán y las respuestas de Teherán por toda la región continúan en un conflicto que el presidente estadounidense Donald Trump augura que podría durar cuatro semanas y que se ha expandido hasta involucrar el Líbano después de que Israel bombardeara su capital, Beirut, como respuesta a ataques de Hizbulá.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Varios aviones militares de EEUU han sufrido accidentes
El Ministerio de Exteriores kuwaití anunció este lunes que varios aviones militares estadounidenses sufrieron accidentes en su territorio y que su tripulación ha sobrevivido, informó la agencia estatal de noticias KUNA, sin especificar el número de incidentes ocurridos.
Habla Von der Leyen
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, trasladó este lunes el apoyo "colectivo, firme e inequívoco" de la institución que preside a Chipre tras el ataque de un que ha causado "daños leves" en la base que el ejército británico tiene en su territorio. "Aunque la República de Chipre no era el objetivo, quiero ser clara: apoyamos colectiva, firme e inequívocamente a nuestros Estados miembros frente a cualquier amenaza", escribió la alemana en sus redes sociales tras mantener una conversación con el presidente chipriota, Nikos Christodoulides.
Irán derriba un caza F-15 de EEUU
La defensa aérea del país ha derribado un caza F-15 de Estados Unidos que pretendía atacar el territorio iraní y la aeronave cayó en Kuwait, según informaron medios iraníes.
Jaime Mejías
El petróleo se dispara
Pese a que los mercados europeos aún no han abierto sus puertas en la semana, las consecuencias inmediatas del conflicto entre EEUU e Irán ya se empiezan a notar en la cotización de los activos, especialmente de una materia prima clave como es el petróleo. El precio del barril de crudo se disparaba en la mañana de este lunes más de un 8% en sus dos cotizaciones clave. Lea aquí la noticia completa.
La situación en Kuwait
La Embajada de Estados Unidos en Kuwait dijo este lunes que existe una "amenaza continua" de ataques con misiles y drones contra el rico país petrolero y pidió que no se visite la legación, en medio de la respuesta de Irán a la ofensiva conjunta entre Israel y EE. UU. contra el país persa. En su página web, la legación diplomática emitió una alerta y aseguró que existe "una amenaza continua de ataques con misiles y vehículos aéreos no tripulados (UAV) sobre Kuwait", donde ya ha habido algunas acciones militares por parte de Irán, que también ha atacado Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos y otros aliados de EE.UU. en la región.
La postura de China
China instó este lunes a "detener inmediatamente las operaciones militares" tras la escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán y expresó su "profunda preocupación" por el riesgo de que el conflicto se extienda a otros países de la región. La portavoz del Ministerio de Exteriores Mao Ning afirmó en la rueda de prensa diaria del departamento que los ataques lanzados el 28 de febrero por EE.UU. e Israel contra Irán "no contaron con autorización del Consejo de Seguridad" de Naciones Unidas y "violan el derecho internacional".
Nuevos ataques a Israel
La Guardia Revolucionaria iraní informó este lunes de una nueva oleada de ataques contra objetivos gubernamentales y militares en varios puntos de Israel, que junto con Estados Unidos lanzó una guerra contra el país persa el sábado. “La décima oleada de la operación ‘Promesa Verdadera 4’, con la maniobra de los misiles Jeibar, abrió las grandes puertas del fuego sobre los territorios ocupados”, anunció el cuerpo militar de élite iraní en un comunicado, recogido por la agencia Tasnim.
Los ataques contra Hizbulá durarán días
El Ejército israelí aseguró este lunes que los ataques contra Hizbulá durarán días, después de que la milicia chií libanesa lanzase proyectiles contra instalaciones militares en el norte de Israel, y este respondiera de madrugada con una oleada de ataques causando al menos 31 muertos y 149 heridos. "No solo operamos a la defensiva, sino que también pasamos a la ofensiva. Debemos prepararnos para los días largos de combate que nos esperan", dijo hoy el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, tras una evaluación de los bombardeos contra las afueras de Beirut y el sur del Líbano.
La situación en el Golfo Pérsico
El espacio aéreo de la mayoría de los países afectados por la escalada sigue cerrado, según el Ministerio de Asuntos Exteriores.
20 muertos en ataques nocturnos Teherán
Al menos 20 personas murieron en un ataque Israeli-estadounidense contra una céntrica plaza de Teherán, que vivió anoche varias oleadas de bombardeos. El ataque en la plaza Nilufar destruyó varias viviendas y causó al menos 20 muertos, informó la agencia Mehr.
- Francisco Vilás, otro ibicenco atrapado en Dubái por los bombardeos de Irán: 'Nunca pensé vivir esto en primera persona
- Alarma por una manada de podencos abandonados en una cala de Ibiza: 'Ya son entre 40 y 50 perros
- Juan Heredia Mora, vecino de Ibiza, varado en Emiratos Árabes por los bombardeos a Irán: 'Se ven las explosiones en el cielo y retumba el edificio
- La fascinante historia de Franco Monti, el marchante de arte africano que se convirtió en artista en Ibiza y creó un bosque de esculturas
- Vicent Marí en el Día de Baleares: 'Ibiza no se puede permitir que sus jóvenes, familias y profesionales tengan que irse por no poder acceder a una vivienda digna
- Nunca entendí el castigo del pasillo', la frase que llevó a un profesor de Ibiza a ganar ‘La Ruleta de la Suerte’ en el penúltimo panel
- Fran Castillo desata la locura en una victoria con suspense de la UD Ibiza
- Súper oferta: una vivienda en Ibiza con cuatro dormitorios por 390.000 euros