Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ibicenco atrapado en DubáiManifestación autónomosCadáver Formentera
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Teherán derriba un caza F-15 de Estados Unidos, según medios iraníes

Al menos 31 personas murieron y otras 149 resultaron heridas en la madrugada de este lunes en una oleada de bombardeos israelíes contra las afueras de Beirut

Israel bombardea el Líbano en respuesta a los ataques de Hizbulá

Israel bombardea el Líbano en respuesta a los ataques de Hizbulá

Sara Fernández

R. Gargoi / J. Quintana

Los ataques sobre Irán y las respuestas de Teherán por toda la región continúan en un conflicto que el presidente estadounidense Donald Trump augura que podría durar cuatro semanas y que se ha expandido hasta involucrar el Líbano después de que Israel bombardeara su capital, Beirut, como respuesta a ataques de Hizbulá.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents