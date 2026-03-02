Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Teherán derriba un caza F-15 de Estados Unidos, según medios iraníes

Los ataques sobre Irán y las respuestas de Teherán por toda la región continúan en un conflicto que el presidente estadounidense Donald Trump augura que podría durar cuatro semanas y que se ha expandido hasta involucrar el Líbano después de que Israel bombardeara su capital, Beirut, como respuesta a ataques de Hizbulá.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Varios aviones militares de EEUU han sufrido accidentes El Ministerio de Exteriores kuwaití anunció este lunes que varios aviones militares estadounidenses sufrieron accidentes en su territorio y que su tripulación ha sobrevivido, informó la agencia estatal de noticias KUNA, sin especificar el número de incidentes ocurridos.

Habla Von der Leyen La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, trasladó este lunes el apoyo "colectivo, firme e inequívoco" de la institución que preside a Chipre tras el ataque de un que ha causado "daños leves" en la base que el ejército británico tiene en su territorio. "Aunque la República de Chipre no era el objetivo, quiero ser clara: apoyamos colectiva, firme e inequívocamente a nuestros Estados miembros frente a cualquier amenaza", escribió la alemana en sus redes sociales tras mantener una conversación con el presidente chipriota, Nikos Christodoulides.

Irán derriba un caza F-15 de EEUU La defensa aérea del país ha derribado un caza F-15 de Estados Unidos que pretendía atacar el territorio iraní y la aeronave cayó en Kuwait, según informaron medios iraníes.

Jaime Mejías El petróleo se dispara Pese a que los mercados europeos aún no han abierto sus puertas en la semana, las consecuencias inmediatas del conflicto entre EEUU e Irán ya se empiezan a notar en la cotización de los activos, especialmente de una materia prima clave como es el petróleo. El precio del barril de crudo se disparaba en la mañana de este lunes más de un 8% en sus dos cotizaciones clave. Lea aquí la noticia completa.

La situación en Kuwait La Embajada de Estados Unidos en Kuwait dijo este lunes que existe una "amenaza continua" de ataques con misiles y drones contra el rico país petrolero y pidió que no se visite la legación, en medio de la respuesta de Irán a la ofensiva conjunta entre Israel y EE. UU. contra el país persa. En su página web, la legación diplomática emitió una alerta y aseguró que existe "una amenaza continua de ataques con misiles y vehículos aéreos no tripulados (UAV) sobre Kuwait", donde ya ha habido algunas acciones militares por parte de Irán, que también ha atacado Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos y otros aliados de EE.UU. en la región.

La postura de China China instó este lunes a "detener inmediatamente las operaciones militares" tras la escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán y expresó su "profunda preocupación" por el riesgo de que el conflicto se extienda a otros países de la región. La portavoz del Ministerio de Exteriores Mao Ning afirmó en la rueda de prensa diaria del departamento que los ataques lanzados el 28 de febrero por EE.UU. e Israel contra Irán "no contaron con autorización del Consejo de Seguridad" de Naciones Unidas y "violan el derecho internacional".

Nuevos ataques a Israel La Guardia Revolucionaria iraní informó este lunes de una nueva oleada de ataques contra objetivos gubernamentales y militares en varios puntos de Israel, que junto con Estados Unidos lanzó una guerra contra el país persa el sábado. “La décima oleada de la operación ‘Promesa Verdadera 4’, con la maniobra de los misiles Jeibar, abrió las grandes puertas del fuego sobre los territorios ocupados”, anunció el cuerpo militar de élite iraní en un comunicado, recogido por la agencia Tasnim.

Los ataques contra Hizbulá durarán días El Ejército israelí aseguró este lunes que los ataques contra Hizbulá durarán días, después de que la milicia chií libanesa lanzase proyectiles contra instalaciones militares en el norte de Israel, y este respondiera de madrugada con una oleada de ataques causando al menos 31 muertos y 149 heridos. "No solo operamos a la defensiva, sino que también pasamos a la ofensiva. Debemos prepararnos para los días largos de combate que nos esperan", dijo hoy el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, tras una evaluación de los bombardeos contra las afueras de Beirut y el sur del Líbano.

La situación en el Golfo Pérsico El espacio aéreo de la mayoría de los países afectados por la escalada sigue cerrado, según el Ministerio de Asuntos Exteriores.