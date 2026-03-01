La UE pide "máxima contención" en Irán y apela a evitar un cierre del estrecho de Ormuz

Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE han instado a ejercer la "máxima contención" en lo que respecta al conflicto bélico abierto entre Estados Unidos e Israel, por una parte, e Irán, por la otra, y han pedido una desescalada y evitar medidas perjudiciales como el cierre del estrecho de Ormuz.

"Pedimos la máxima contención, proteger a los civiles y respeto absoluto al derecho internacional, incluidos los principios de la Carta de las Naciones Unidas, y el derecho internacional humanitario. Oriente Próximo tiene mucho que perder en una guerra abierta", han advertido tras la celebración del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea extraordinario.

Así, han planteado la necesidad de una desescalada, para lo que han expresado su disposición con el fin de recuperar la seguridad y estabilidad de la región. "La Unión Europea seguirá contribuyendo a todas las iniciativas diplomáticas para la reducción de la tensión y para lograr una solución duradera para evitar que Irán tenga acceso a armamento nuclear", han destacado.

Evitar el cierre del Estrecho de Ormuz

El objetivo último es evitar una escalada que pueda afectar a Oriente Próximo, a Europa e "incluso más allá", lo cual "tendría consecuencias impredecibles también en el ámbito económico".

Además, los jefes diplomáticos de la UE han denunciado los ataques de Irán contra países vecinos, que han calificado de "inexcusables". "Irán debe evitar los ataques militares indiscriminados", han apelado antes de expresar su solidaridad con los países afectados.

En cuanto a las amenazas de cierre del estrecho de Ormuz, arteria vital para el comercio marítimo, han pedido "preservar la seguridad marítima y respetar la libertad de navegación" como cuestiones "de la mayor importancia". "Debe evitarse la interrupción de vías marítimas críticas, como el estrecho de Ormuz", ha subrayado.

Cooperación en seguridad nuclear

Igualmente han instado a Irán a cooperar con el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y a "cumplir con sus obligaciones legales conforme al Tratado de No Proliferación Nuclear y el Acuerdo Integral de Salvaguardias". "La seguridad nuclear es una prioridad crítica", han reiterado.

Además, los ministros recuerdan que la UE ha aprobado "amplias sanciones" contra Irán en represalia por la "brutal represión", "los programas de misiles balísticos y nuclear" y "su apoyo a grupos armados de Oriente Próximo".

"La UE reitera su solidaridad con el pueblo iraní y su apoyo contundente a sus aspiraciones fundamentales para un futuro en el que sus derechos humanos universales y libertades fundamentales sean plenamente respetados", ha añadido.

Los ministros han manifestado por último su intención de "seguir protegiendo la seguridad e intereses de la UE, incluso con nuevas sanciones" y han destacado que se están adoptando "todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos de la UE" en Oriente Próximo, como la "activación del Mecanismo de Protección Civil de la UE, si fuera necesario".