OFERTA FLASH
Ataque de EEUU e Israel contra Irán
Irán nombra al general Ahmad Vahidi nuevo comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria
Sustituye al general Mohamad Pakpur, muerto en los ataques de Estados Unidos e Israel
DIRECTO | Israel ataca Irán: Última hora en directo
EFE
Madrid / Teherán
Irán nombró este domingo al general de brigada Ahmad Vahidi nuevo comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, según informó la agencia iraní Mehr.
Vahidi sustituye al general Mohamad Pakpur, muerto en los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y confirmado por el régimen de los Ayatolás.
Además de la muerte de su líder supremo, el ayatolá Ali Jameneí, Teherán ha confirmado que en los ataques han fallecido el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de división Abdorrahim Musaví, y del ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nasirzadeh, así como el secrtario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani.
- La compañía líder de seguros de salud dispara sus precios en Ibiza: costarán más del doble que en el resto de España
- Sefa Pérez se despide del Café Vista Alegre: 'Aquí hemos conocido a príncipes árabes y actores de todo el mundo
- Tour' por el Parador de Ibiza: Un hotel de lujo en el que pasado y presente conviven en armonía
- Adiós al Flower Power de las fiestas de Sant Josep, en Ibiza
- Súper oferta: una vivienda en Ibiza con cuatro dormitorios por 390.000 euros
- Juan Heredia Mora, vecino de Ibiza, varado en Emiratos Árabes por los bombardeos a Irán: 'Se ven las explosiones en el cielo y retumba el edificio
- Descubre todos los detalles del interior del Parador de Ibiza
- El mercadillo más popular de Ibiza viaja a Mallorca para celebrar el Dia de Balears