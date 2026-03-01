Irán elige este domingo un consejo supremo de transición tras la muerte de Jameneí

Irán vive momentos inciertos, con la confirmación, durante la madrugada de este domingo, del asesinato de su hasta ahora líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí. El dirigente fue alcanzado por el bombardeo israelí que este sábado dio inicio a la operación armada coordinada con Estados Unidos.

Jameneí, de 86 años, llegó al poder en 1989, tras la muerte de su antecesor, Ruhollá Jomeini, el primer ayatolá de una República Islámica que en ese momento apenas tenía 10 años.

Su muerte marca un futuro lleno de interrogantes en el país persa, con una gran parte de la población celebrando el fallecimiento del hombre responsable de decenas de miles de muertes en sus años de gobierno —y también, sobre todo, el pasado mes de enero, cuando las fuerzas de seguridad asesinaron a más de 7.000 personas en apenas unos días de protestas— mientras aquellos favorables a la República Islámica lloran su muerte y claman venganza.

Irán ha decretado los tradicionales 40 días de luto, y varias ciudades del país han visto concentraciones durante la mañana de este domingo en protesta por el fallecimiento de Jameneí. "EEUU e Israel han cruzado una línea roja y deben pagar por ello. Esta guerra ya no es tan solo existencial para Irán. Ha llegado el momento de la venganza final. Nuestra respuesta será tan fuerte que nos sollozarán para que paremos", ha dicho en un comunicado de madrugada este domingo el presidente del parlamento iraní, uno de los hombres fuertes de Jameneí, Mohammed Bagher Galifab, que ha asegurado también que las preparaciones para la transición en caso de fallecimiento de Jameneí ya llevaban semanas puestas en marcha.

Liderazgo interino

Desde este domingo, Irán será comandado por un consejo interino conformado por el presidente persa, Mesud Pezeshkian —quien supuestamente está vivo, después de haber sobrevivido a otro bombardeo el sábado por la mañana—, el jefe de la Justicia, Gholam-Hossein Mohseni Ejeí, y un clérigo que será designado por el Consejo de Guardianes, el órgano que vota el hombre que se convertirá en líder supremo.

Este clérigo aún por determinar se convertiría en uno de los posibles candidatos a líder supremo, una posición que ahora está en aire: el mayor favorito hasta ayer era Mojtaba Jameneí, hijo del ayatolá. Se desconoce si está vivo o muerto. Entre los muertos confirmados en los bombardeos de este sábado están el jefe del Estado mayor iraní, Abdolrahim Mousavi, uno de los asesores principales de Jameneí, Alí Shamjaní, y el jefe de la Guardia Revolucionaria, Mohammad Pakpur.

Una importante figura en este periodo de transición será la de Alí Larijaní, antiguo asesor principal del ayatolá muerto y que fue elegido hace un mes como jefe del Consejo de Seguridad Nacional, un órgano creado nuevo para precisamente dirigir Irán en la confrontación con EEUU. En la actualidad, Larijani es el hombre que concentra más poder dentro de la República Islámica.

"[EEUU e Israel], habéis quemado los corazones de los iraníes. Ahora nos toca a nosotros quemar los vuestros. Tendremos altos y bajos en los próximos días, pero al final venceremos", ha declarado este domingo Larijani a través de un comunicado. Irán, según los expertos, no busca ganar militarmente esta guerra —algo imposible, a vistas de la enorme superioridad militar, tecnológica y de inteligencia de sus dos rivales—, sino su propia supervivencia.