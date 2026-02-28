El hijo del sah habla de "intervención humanitaria" de EEUU e Israel y pide a los iranís "acabar la tarea"

El hijo mayor del derrocado sah de Irán, Reza Pahlavi, ha calificado este sábado de "intervención humanitaria" el ataque lanzado por Estados Unidos e Israel contra los centros de poder en Teherán y más objetivos militares en el país, pidiendo a la ciudadanía "acabar la tarea" para poner fin a la República Islámica.

"La ayuda que el presidente de Estados Unidos había prometido al valiente pueblo de Irán ya ha llegado. Se trata de una intervención humanitaria, y su objetivo es la República Islámica, su aparato de represión y su maquinaria de muerte, no el país y la gran nación de Irán", ha afirmado en un mensaje difundido en redes sociales.

"Se acerca el momento de volver a las calles"

En todo caso, ha recalcado que ahora "la victoria final" depende del pueblo iraní. "Somos nosotros, el pueblo de Irán, quienes terminaremos esta tarea en esta batalla final. Se acerca el momento de volver a las calles", ha afirmado.

El aspirante al trono persa, que ha ganado visibilidad pública con la última oleada de manifestaciones en Irán y se postula como dirigente ante un eventual cambio de régimen, ha reiterado la llamada a la cúpula militar y a los agentes de seguridad en Irán para que protejan a Irán y a la nación iraní en lugar de "a la República Islámica y sus líderes".

Petición a Trump: "máxima cautela posible" para proteger a los civiles iranís

Cuando, a su juicio, está colapsando el régimen de los ayatolás, ha pedido garantizar una transición "segura y estable", avisando que de lo contrario estas fuerzas "se hundirán en el barco de Alí Jamenei y su régimen tambaleante", en referencia al líder supremo.

La parte final del mensaje la dedica al presidente estadounidense, Donald Trump, al que pide que ejerza la "máxima cautela posible" para proteger la vida de los civiles iranís. "El pueblo de Irán es su aliado natural y el aliado del mundo libre, y no olvidará su ayuda durante el período más difícil de la historia contemporánea de Irán", ha afirmado.

Noticias relacionadas

Por último a la ciudadanía de Irán, Reza Pahlavi le pide mantenerse centrada en el "objetivo final" de "recuperar Irán". "Por ahora, permanezcan en sus hogares y mantengan la calma y la seguridad. Manténganse alerta y preparados para volver a las calles para la acción final en el momento oportuno, que les comunicaré", ha indicado, insistiendo en que la población permanezca atenta a sus mensajes.