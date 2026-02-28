Ofensiva conjunta con EEUU
Netanyahu: El ataque eliminará "la amenaza existencial" que supone el régimen iraní para Israel
El primer ministro agradece el apoyo de Trump y asegura que la acción coordinada "creará las condiciones" para que el pueblo iraní "tome las riendas de su destino"
EFE
El primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, afirmó que el ataque conjunto con EEUU lanzado este sábado contra Irán tiene el objetivo de "eliminar la amenaza existencial que representa" el régimen iraní.
"Agradezco a nuestro gran amigo, el presidente Donald Trump, por su liderazgo histórico", dice en un videomensaje difundido coincidiendo con el aviso de que Irán ha respondido con misiles al ataque israelí en su territorio. En su mensaje, añadió que la acción conjunta con Estados Unidos contra Irán "creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome las riendas de su destino".
"Ha llegado el momento de que todos los segmentos del pueblo iraní —los persas, los kurdos, los azeríes, los baluchis y los ahwazis— se liberen del yugo de la tiranía y construyan un Irán libre y en paz", dijo el primer ministro.
Netanyahu también hizo un llamamiento a los ciudadanos de Israel para que sigan las instrucciones del Comando de Frente Interno del Ejército israelí.
Y explica que en los próximos días "se exigirá a todos resistencia y fortaleza". "Juntos resistiremos, juntos lucharemos y juntos aseguraremos la eternidad de Israel", acaba su mensaje.
- Multazos de hasta 150.000 euros si no presentas este documento antes de marzo: aviso a los propietarios de Ibiza
- Un conocido dj en Ibiza vuelve a ser papá
- La compañía líder de seguros de salud dispara sus precios en Ibiza: costarán más del doble que en el resto de España
- Una orquesta en directo en Amnesia Ibiza para celebrar sus 50 años
- Recurren la suspensión de las Normas Subsidiarias de Sant Josep y advierten de una reclamación «millonaria»
- Adiós al Café Vista Alegre de Sant Joan tras casi 90 años de vida en el norte de Ibiza
- Detenidos tres patrones de pateras en Ibiza tras una espectacular persecución en el mar
- PSOE de Ibiza: 'El nuevo parking del bulevar Abel Matutes hipoteca nuestra ciudad por 40 años