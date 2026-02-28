Israel lanza un "ataque preventivo" contra Irán

El Ministerio de Defensa de Israel ha anunciado que su Ejército ha lanzado un "ataque preventivo contra Irán" para "eliminar las amenazas" a su país, tras lo cual las alarmas antimisiles han sonado en el territorio israelí. Medios iraníes ya han reportado al menos tres explosiones en el centro y norte de Teherán.

"Se espera un ataque con misiles y drones contra el Estado de Israel y su población civil en el futuro inmediato", añade Defensa en el comunicado, en el que informa que el ministro Israel Katz ha declarado un estado de emergencia en todo el país.

Coincidiendo con el anuncio del ataque, en todos los móviles de Israel ha sonado una "alerta de emergencia extrema", avisando a la población de que busquen espacios protegidos cerca y eviten desplazamientos innecesarios, la misma que sonó cuando el Gobierno israelí atacó Irán en junio de 2025, tras lo que empezó la llamada guerra de los 12 días.

Amenazas de Estados Unidos

En ciudades como Jerusalén, donde se ha escuchado durante la mañana el sobrevuelo de aviones, han saltado las alarmas antiaéreas.

El ataque se produce en una situación de alta tensión regional tras semanas de amenazas de Estados Unidos de una acción militar en Irán.