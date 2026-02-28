Máxima tensión
Israel lanza un "ataque preventivo" contra Irán
Activadas las alarmas antimisiles en territorio israelí por las posibles represalias de Teherán
EFE
El Ministerio de Defensa de Israel ha anunciado que su Ejército ha lanzado un "ataque preventivo contra Irán" para "eliminar las amenazas" a su país, tras lo cual las alarmas antimisiles han sonado en el territorio israelí. Medios iraníes ya han reportado al menos tres explosiones en el centro y norte de Teherán.
"Se espera un ataque con misiles y drones contra el Estado de Israel y su población civil en el futuro inmediato", añade Defensa en el comunicado, en el que informa que el ministro Israel Katz ha declarado un estado de emergencia en todo el país.
Coincidiendo con el anuncio del ataque, en todos los móviles de Israel ha sonado una "alerta de emergencia extrema", avisando a la población de que busquen espacios protegidos cerca y eviten desplazamientos innecesarios, la misma que sonó cuando el Gobierno israelí atacó Irán en junio de 2025, tras lo que empezó la llamada guerra de los 12 días.
Amenazas de Estados Unidos
En ciudades como Jerusalén, donde se ha escuchado durante la mañana el sobrevuelo de aviones, han saltado las alarmas antiaéreas.
El ataque se produce en una situación de alta tensión regional tras semanas de amenazas de Estados Unidos de una acción militar en Irán.
- Multazos de hasta 150.000 euros si no presentas este documento antes de marzo: aviso a los propietarios de Ibiza
- Un conocido dj en Ibiza vuelve a ser papá
- Una orquesta en directo en Amnesia Ibiza para celebrar sus 50 años
- Recurren la suspensión de las Normas Subsidiarias de Sant Josep y advierten de una reclamación «millonaria»
- Adiós al Café Vista Alegre de Sant Joan tras casi 90 años de vida en el norte de Ibiza
- Detenidos tres patrones de pateras en Ibiza tras una espectacular persecución en el mar
- PSOE de Ibiza: 'El nuevo parking del bulevar Abel Matutes hipoteca nuestra ciudad por 40 años
- Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera