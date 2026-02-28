Conflictos en Oriente Próximo y Oriente Medio, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel, Irán, Pakistán y Afganistán

Marco Rubio viaja el lunes a Israel con Irán y Gaza en la mesa de conversaciones

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, comenzará el lunes una visita de dos días a Israel para evaluar la situación en la Franja de Gaza y las negociaciones sobre el programa nuclear iraní en un momento que la amenaza de un ataque militar norteamericano contra el país se cierne en el horizonte.

El viaje de Rubio ha sido confirmado por su portavoz, Tommy Piggott, quien ha precisado en un mensaje publicado en redes sociales que el viaje tratará una serie de "prioridades políticas" para la "política exterior de Estados Unidos" que incluyen Irán, Líbano y los esfuerzos actuales "para aplicar el plan de paz" del presidente de EEUU, Donald Trump, en Gaza.

Dylan Johnson, secretario de Estado adjunto para asuntos públicos globales, ha querido precisar, también en redes sociales, que el viaje de Rubio seguirá adelante a pesar de que Estados Unidos ha autorizado a su personal diplomático "no esencial", así como a sus familiares, que abandonen Israel dada la tensión reinante con el lado iraní.