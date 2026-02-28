Claves de la operación 'Rugido del León' de EEUU e Israel contra Irán: motivaciones, objetivos y posible expansión regional

Lo mil veces anunciado ha ocurrido: Estados Unidos e Israel han atacado Irán tras semanas de advertencias. De forma casi inmediata, el régimen de los ayatolás ha respondido con varias olas de ataques con drones y misiles contra suelo israelí, haciendo sonar las sirenas por todo el territorio. En medio de los bombardeos continuados, sus líderes, Binyamín Netanyahu y Donald Trump, han animado a la población iraní a levantarse contra sus líderes. A su vez, varios países del Golfo con presencia estadounidense, como Qatar, Bahréin o Emiratos Árabes Unidos, también están sufriendo las represalias de Irán. A continuación, algunas de las claves sobre los últimos acontecimientos en Oriente Próximo.

Al empezar la mañana han empezado a caer las primeras bombas sobre Irán. Las autoridades israelíes y estadounidenses anunciaban entonces la operación que Netanyahu ha bautizado como 'El Rugido del León'. "El Estado de Israel ha lanzado un ataque preventivo contra Irán para eliminar las amenazas al Estado de Israel", ha afirmado el ministro de Defensa, Israel Katz, alrededor de las 8.00 hora local (las 7.00 en horario peninsular), declarando un "estado de emergencia inmediato en todo el país". Rápidamente, Trump se ha hecho eco de la operación conjunta, mientras en Teherán se empezaban a escuchar las primeras explosiones, que han provocado un corte en las comunicaciones y un apagón informativo. Poco después, las sirenas han empezado a sonar en distintos puntos de Israel tras una retahíla de drones y misiles lanzadas desde Irán. El Ejército israelí ha llamado a unos 20.000 reservistas, principalmente en la Fuerza Aérea, la Dirección de Inteligencia, el Comando del Frente Interno y la Armada israelí. Estos se suman a los aproximadamente 50.000 reservistas que se encuentran actualmente en servicio.

Mapas de ubicación de los objetivos atacados.

Tanto Trump como Netanyahu han alegado los mismos motivos. A través de un vídeo en hebreo publicado en sus redes, el primer ministro israelí ha dicho que la operación se lanzó "para eliminar la amenaza existencial" que plantea la República Islámica y "crear las condiciones" para que los iraníes cambien su destino. "Durante 47 años, el régimen del Ayatolá ha gritado 'Muerte a Israel', 'Muerte a Estados Unidos'; no debemos permitir que este régimen terrorista asesino se arme con armas nucleares que le permitan poner en peligro a toda la humanidad", ha añadido. Por su parte, el presidente estadounidense ha subrayado en otro vídeo que "el Ejército estadounidense está llevando a cabo una operación masiva y continua". "Puede que se pierdan las vidas de valientes héroes estadounidenses y que tengamos bajas, algo que suele ocurrir en la guerra, pero lo hacemos, no por ahora, lo hacemos por el futuro, y es una noble misión", ha añadido.

El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, y el presidente, Masoud Pezeshkian, han sido blanco de un ataque israelí, según ha declarado un funcionario israelí a Reuters. Otra fuente iraní ha confirmado a la misma agencia que altos comandantes y funcionarios políticos iraníes han muerto en una ola de bombardeos israelíes-estadounidenses, sin que haya confirmación oficial. Uno de los principales objetivos de la operación militar conjunta en Irán es atacar a tantos líderes de la República Islámica como sea posible, según han declarado al New York Times tres funcionarios israelíes familiarizados con el asunto. Además, otro funcionario de defensa israelí ha declarado a Haaretz que la fecha de lanzamiento del ataque a Irán se decidió hace semanas tras meses de planificación. Por el momento, se desconocen el número de bajas y el daño causado por la operación que aún sigue en marcha.

Pese a las continuas amenazas de las últimas semanas, el ataque ha pillado por sorpresa a Irán, ya que este mismo jueves habían cerrado su tercera ronda de negociaciones con Estados Unidos con "avances significativos". Después de la última reunión en la ciudad suiza de Ginebra, Washington y Teherán se habían emplazado a llevar a cabo otra ronda de negociaciones la próxima semana, tal y como confirmó Badr bin Hamad Al Busaidi, el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, el país mediador en las conversaciones. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán ha denunciado haber sido blanco de una "brutal operación aérea" por parte de Tel Aviv y Washington. "Esto ocurrió una vez más durante las negociaciones, y el enemigo imagina que la resiliente nación iraní se rendirá a sus mezquinas demandas a través de estas acciones cobardes", ha declarado en un comunicado.

La respuesta de Irán no se ha hecho esperar. En paralelo al lanzamiento de al menos dos olas de misiles y drones contra Israel, también ha atacado varios países del Golfo por primera vez. Qatar, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Kuwait han sido objetivo de las bombas iraníes. El Ejército de Jordania ha derribado dos misiles balísticos que sobrevolaban su espacio aéreo, aunque, por el momento, se desconoce quién los ha lanzado. El Ministerio de Defensa emiratí ha confirmado en un comunicado haber sido blanco de misiles balísticos iraníes que las defensas aéreas interceptaron con éxito "varios" de ellos y que se reserva el "pleno derecho" a responder a ellos. Una persona ha muerto en Abu Dabi. Todos estos países cuentan con presencia estadounidense en su suelo. Estados Unidos cuenta con 19 instalaciones militares permanentes y temporales en la región. Las ocho permanentes se encuentran en Bahréin, Egipto, Irak, Jordania, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Por otro lado, los temores de que el conflicto salpique al vecino de Israel, el Líbano, van en aumento. El Ejército israelí ha acumulado tropas en su frontera norte ante la posibilidad de una respuesta por parte de Hizbulá, la milicia y el partido político libanés apoyado por Irán.