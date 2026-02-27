Venezuela
Maduro pide desestimar el caso contra él tras ser denegada la licencia para pagar su defensa
Solicita al tribunal "que desestime la cuarta acusación sustitutiva en su contra"
EFE
El presidente venezolano depuesto, Nicolás Maduro, pidió este jueves a través de su abogado, Barry Pollack, que se desestime el caso por narcotráfico y corrupción en su contra en Estados Unidos después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) le haya negado la licencia para pagar su defensa con fondos de Venezuela que reclamó ayer.
La OFAC "se ha negado a reconsiderar su posición y no otorgará una licencia que permita al Gobierno de Venezuela financiar la defensa, interfiriendo así con el derecho del Sr. Maduro a contratar el abogado de su elección", con lo cual solicita al tribunal "que desestime la cuarta acusación sustitutiva en su contra", indican los argumentos de la moción en la plataforma judicial.
La documentación incluye una declaración jurada de Maduro en la que afirma que quiere seguir siendo representado por Pollack, tiene derecho a que el Gobierno venezolano pague su defensa legal y no puede pagar su propia defensa, por lo que presentará pruebas si se le requieren. El abogado manifestó que si no se desestima el caso, pedirá autorización para retirarse.
