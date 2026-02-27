En Directo
Minuto a minuto
EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
Venezuela anuncia las primeras 379 excarcelaciones tras aprobación de la Ley de Amnistía
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla.
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.
Delcy Rodríguez pide a Trump el "cese de las sanciones y del bloqueo" contra Venezuela
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha pedido este jueves al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "el cese de las sanciones y del bloqueo" contra el país caribeño, en el nuevo marco de relaciones bilaterales tras desde la intervención militar en la que las fuerzas norteamericanas capturaron al presidente Nicolás Maduro, un evento tras el que Washington ha ido relajando las restricciones contra Caracas, especialmente en el ámbito petrolero.
"Como amigos, como socios, que estamos abriendo una nueva agenda de cooperación, cese ya a las sanciones y al bloqueo contra nuestra patria porque ese bloqueo también es contra la juventud venezolana", ha solicitado Rodríguez a su par estadounidense durante un encuentro con jóvenes venezolanos.
El abogado de Maduro pide que se desestime el caso ante los obstáculos del Tesoro para el pago de su defensa
La defensa legal del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a juicio en un tribunal de Nueva York por cargos relacionados con el narcotráfico, ha solicitado este jueves a un juez federal que desestime el caso en su contra ante los impedimentos de la Administración de Donald Trump para que el Gobierno de Venezuela pague los gastos de representación legal del mandatario.
Así lo ha solicitado el abogado Barry Pollack en un documento judicial del que se ha hecho eco 'The Washington Post' y que ha registrado un día después de informar al magistrado de la conducta de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que ha evitado otorgar una licencia sobre las sanciones impuestas al país caribeño para que su Gobierno pueda pagar la representación legal del dirigente, pese al levantamiento de restricciones que está llevando a cabo en otros ámbitos, especialmente el energético.
Delcy Rodríguez llama "socio y amigo" a Trump y le pide cesar el bloqueo contra Venezuela
La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este jueves al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que como "socio y amigo" de Caracas, cese el bloqueo contra el país suramericano.
Maduro pide desestimar el caso
El presidente venezolano depuesto, Nicolás Maduro, pidió este jueves a través de su abogado, Barry Pollack, que se desestime el caso por narcotráfico y corrupción en su contra en Estados Unidos después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) le haya negado la licencia para pagar su defensa con fondos de Venezuela que reclamó ayer.
La OFAC "se ha negado a reconsiderar su posición y no otorgará una licencia que permita al Gobierno de Venezuela financiar la defensa, interfiriendo así con el derecho del Sr. Maduro a contratar el abogado de su elección", con lo cual solicita al tribunal "que desestime la cuarta acusación sustitutiva en su contra", indican los argumentos de la moción en la plataforma judicial.
La documentación incluye una declaración jurada de Maduro en la que afirma que quiere seguir siendo representado por Pollack, tiene derecho a que el Gobierno venezolano pague su defensa legal y no puede pagar su propia defensa, por lo que presentará pruebas si se le requieren. El abogado manifestó que si no se desestima el caso, pedirá autorización para retirarse.
Delcy Rodríguez se reúne con la directiva de Shell para evaluar proyectos de gas en Venezuela
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió este jueves con parte de la directiva de la petrolera británica Shell para evaluar proyectos gasíferos en el país, según informó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
VTV transmitió imágenes del encuentro entre los asistentes, entre los que dijo que estaban el vicepresidente regional de Shell, Adam Lomas, el vicepresidente de Global Gas, Cederic Cremers, así como Alfredo Urdaneta, representante de Shell en Venezuela.
Igualmente, estuvo presente el presidente de la estatal petrolera venezolana Pdvsa, Héctor Obregón, la viceministra de Petróleo, Paula Henao, y el viceministro de Gas, Luis González.
Sindicatos exigen respeto a los derechos laborales y aumentos de salarios en Venezuela
Decenas de trabajadores y representantes gremiales protestaron este jueves ante la sede del Ministerio del Trabajo en Caracas para exigir respeto a los derechos laborales, a la actividad sindical y un aumento de salarios y pensiones en Venezuela, congelados desde 2022 en 130 bolívares, unos 31 centavos de dólar al mes en la actualidad.
"El salario ha dejado de cumplir su función económica y social. Hoy opera como un mecanismo de control político y social, induciendo a la pobreza", denunció la profesora Raquel Figueroa desde la Plaza Caracas, en el centro de la capital, donde se concentraron los manifestantes.
Figueroa acusó al Gobierno de mantener una "política deliberada de destrucción del salario y del valor del trabajo" que, consideró, se aplica en conjunto con el sector privado.
Rusia aboga por la liberación "inmediata" de Maduro y su esposa
Rusia sigue abogando por la liberación "inmediata" del "presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa", capturados por fuerzas estadounidenses en enero pasado, afirmó hoy el Ministerio de Exteriores de este país.
"Seguimos de cerca la situación en torno al así llamado juicio en Estados Unidos contra el presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, y exigimos su liberación inmediata", señaló la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.
Esta no es la primera vez que Moscú insta a Estados Unidos a liberar a Maduro. Otro llamamiento similar fue el que Exteriores ruso hizo a principios de febrero y poco después del apresamiento del líder bolivariano, considerado uno de los principales aliados de Moscú en América Latina.
Rusia tilda de "agresiva provocación estadounidense" en incidente con una lancha en las costas de Cuba
El Gobierno de Rusia ha tildado este jueves de "agresiva provocación estadounidense" el incidente registrado el miércoles en aguas de Cuba, tras la muerte de cuatro tripulantes de una embarcación registrada en Estados Unidos en un tiroteo con las fuerzas de seguridad cubanas.
"Es una agresiva provocación estadounidense, destinada a incrementar las tensiones y provocar un conflicto", ha sostenido la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, en unas declaraciones concedidas a la agencia rusa de noticias TASS.
Rubio descarta un calendario electoral en Venezuela pero advierte que las autoridades necesitan "legitimarse"
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha descartado este miércoles establecer un calendario "artificial" para unas elecciones en Venezuela, si bien ha alentado a las autoridades del país latinoamericano ante la necesidad de "legitimar su Gobierno mediante unas elecciones". "Ellos lo saben", ha manifestado.
"No sé si habríamos establecido un calendario artificial. Es difícil celebrar elecciones cuando muchas de las personas que podrían querer participar han estado en la cárcel o siguen en el extranjero", ha señalado en declaraciones a la prensa desde Saint Kitts y Nevis, donde ha asistido a una reunión con líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom).
Panamá defiende la "revisión protocolar" de la valija diplomática de Venezuela en el aeropuerto de Tocumen
Las autoridades de Panamá ha rechazado este miércoles las acusaciones vertidas en la víspera por Venezuela sobre la apertura "forzada" de su valija diplomática, afirmando que se trataba de una "revisión protocolar" de un material que carecía de "signos visibles para ser considerado valija diplomática".
Según ha relatado la Autoridad Nacional de Aduanas panameña a través de redes sociales, la revisión fue coordinada junto al Ministerio de Exteriores del país centroamericano, después de que una representante del Gobierno venezolano se presentase en el Aeropuerto Internacional de Tocumen con cuatro maletas, dos de las cuales mostraban "imágenes irregulares" en el escáner de control de equipaje.
- Inquietud vecinal por el próximo traslado del Lío Ibiza a una zona residencial
- Otro establecimiento histórico de Ibiza que se reconvierte en un hotel de cinco estrellas
- Adiós al Café Vista Alegre de Sant Joan tras casi 90 años de vida en el norte de Ibiza
- Así es Lío Ibiza, el cabaret que preocupa a los vecinos de un barrio de la isla
- Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera
- Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: fumar en la terraza de tu casa en Ibiza está prohibido a partir de 2026
- Vecinos de Ibiza denuncian el robo de miles de euros con una estafa de falsos alquileres de vivienda
- Esto es lo que cobra un trabajador de Mercadona en Ibiza