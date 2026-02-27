Conflictos en Oriente Próximo y Oriente Medio, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel, Irán, Pakistán y Afganistán

UNRWA denuncia un alto el fuego en Gaza "vacío de significado" y la retirada de fondos

La directora ejecutiva de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio (UNRWA) Comité Español, Raquel Martí, ha denunciado un alto en fuego en Gaza "que se ha vaciado de significado", así como la "frágil" situación económica de UNRWA debido a la retirada de fondos por parte de Estados Unidos.

La directora ejecutiva de la agencia ha admitido que este premio les da "mucha fuerza" para seguir trabajando "en un momento en el que el orden internacional se está resquebrajando" y ha asegurado que UNRWA está en una situación económica "muy complicada" porque, debido a la "criminalización" de Israel, ha ido recibiendo cada vez menos financiación.

Ha explicado que la Unión Europea sigue financiando a la agencia, pero ha lamentado la retirada de fondos por parte de Estados Unidos, que ha hecho que UNRWA haya tenido que recortar los salarios a sus trabajadores para poder seguir manteniendo los servicios.