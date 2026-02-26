Hillary Clinton niega ante el Congreso conocer a Epstein o estar al tanto de sus delitos

Denunciando “teatro político partidista” y asegurando que no sabe "nada" de las actividades criminales de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. Así ha abierto este jueves Hillary Clinton su declaración jurada a puerta cerrada ante los congresistas de un comité que investiga el 'caso Epstein', que han interrogado a la exprimera dama, exsecrertaria de Estado y excandidata presidencial que perdió contra Donald Trump en las elecciones de 2016.

“Como dije en mi declaración jurada del 13 de enero, no tenía ni idea de sus actividades criminales, no recuerdo haber coincidido nunca con el señor Epstein, nunca volé en su avión ni visite su isla, casas u oficinas. No tengo nada que añadir”, ha remarcado Clinton en su testimonio inicial ante los congresistas, que ha compartido en redes sociales .

En esa declaración inicial también ha acusado a los republicanos, que controlan el Congreso y el Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno, de estar usando su interrogatorio "para distraer la atención de las acciones de (el presidente Donald) Trump"..

Vídeo y transcripciones

El interrogatorio ha tenido lugar en Chappaqua, en el estado de Nueva York, donde los Clinton tienen una casa. Allí los congresistas se han reunido con Clinton en un centro cultural de la localidad. Es también donde este viernes tienen previsto el interrogatorio a Bill Clinton.

James Comer, el republicano que preside el Comité, había anunciado de antemano a la prensa que el encuentro con Hillary Clinton iba "a ser largo" y que el del expresidente este viernes lo será aún más. El congresista de Kentucky también ha prometido que hará públicos los vídeos y transcripciones de las sesiones una vez que hayan concluido y se examine que, con esa publicación, no se expone información confidencial.

No obstante la sesión se ha puesto en pausa por la publicación en X por parte de un comentarista conservador de una foto de Clinton conforme el interrogatorio estaba teniendo lugar. Un asesor de la exprimera dama ha explicado que estaban estudiando quién había tomado la foto y por qué la ha publicitado y si los congresistas republicanos estaban vulnerando las reglas de las Cámaras.

Los Clinton accedieron a testificar en persona tras meses de resistencia y solo después de que Comer, que rechazó las ofertas del matrimonio de hacer declaraciones juradas, amenazara con declararles en desacato al Congreso.

El enfado de Clinton con tener que comparecer ante los congresistas, y tener que hacerlo a puerta cerrada en lugar de la sesión pública que reclaman ella y su esposo, se ha hecho evidente tamnién en las palabras que llevaba preparadas.

“Me han obligado a testificar, completamente conscientes de que no sé nada que pueda ayudar en la investigación", ha denunciado la exsecretaria de Estado, que ha apuntado directamente y con varios argumentos a que el Gobierno de Trump y los republicanos en realidad no tienen interés en conocer la verdad del caso Epstein, en evitar que puedan producirse abusos similares o en proteger y ayudar a víctimas y supervivientes.

Interrogar a Trump

Hillary Clinton también ha argumentado que su comparecencia y la de su marido deberían abrir la puerta a que se haga también un interrogatorio bajo juramento a Trump para que conteste "sobre las decenas de miles de veces que aparece en archivos de Epstein”.

Es una idea que ha respaldado Robert García, el demócrata de más alto rango en el Comité, aunque Comer ha descartado ya convocar a Trump argumentando que no puede al tratarse de un presidente en activo. Gerald Ford, no obstante, testificó voluntariamente en 1974 sobre su perdón a Richard Nixon y antes que él lo hizo Abraham Lincoln.

Bill Clinton, el viernes

Si ya había expectación ante el testimonio de HIllary Clinton es más intensa aún en el caso de Bill Clinton. El expresidente demócrata sí tuvo relación sobradamente conocida con Epstein, aunque ha negado cualquier conocimiento o implicación en su trama criminal de pederastia y abuso de mujeres.

Se sabe, no obstante, que voló media docena de veces en el avión conocido como 'Lolita express' entre 2002 y 2003. Uno de esos viajes, en 2002, fue una excursion de siete días a África que Clinton iba a aprovechar para hablar de desarrollo económico y de la lucha contra el sida. Un documento del FBI que se incluye entre los más de tres millones desclasificados el 30 de enero asegura que el “entourage” de Epstein viajaban cuatro mujeres jóvenes de entre 20 y 22 años. Una era masajista, otra modelo y una tercera se definía como bailarina.

Noticias relacionadas

El expresidente Clinton aparece nombrado en decenas de miles de documentos de los archivos sobre el pederasta. Aparece también en numerosas fotografías, incluyendo algunas problemáticas, como una a bordo del avión de Epstein con su brazo alrededor de la cintura de una mujer sentada en su regazo y otra en una piscina con otra mujer. Los rostros de las mujeres están editados y no hay información de dónde o cuándo se tomaron las imágenes .