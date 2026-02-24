Estados Unidos respetará el acuerdo comercial con la UE, según el comisario europeo de Comercio

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, ha asegurado este martes durante una comparecencia en el Parlamento Europeo que sus homólogos estadounidenses se han comprometido a respetar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, a pesar de las nuevas amenazas arancelarias del presidente Donald Trump, en respuesta a una sentencia del Tribunal Supremo.

"Cumpliremos con nuestro acuerdo si usted respeta el acuerdo", dijeron el representante comercial de EEUU, Jamieson Greer, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, durante una conversación telefónica el pasado sábado, según ha explicado Sefcovic. Por eso, el comisario ha instado a la Eurocámara a continuar el proceso legislativo para adoptar las rebajas arancelarias a las que Bruselas se comprometió.

Incertidumbre

El pasado 2 de abril, Trump anunció un incremento de los gravámenes a las importaciones procedentes de todo el mundo haciendo uso de la 'Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional'. Lo llamó el 'Día de la liberación'. El pasado viernes, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que el presidente no podía acogerse a la ley y, por tanto, esos aranceles eran ilegales.

En respuesta, Trump anunció un incremento temporal del 10% del gravamen a las exportaciones, que se añade a los conocidos como 'aranceles nación más favorecida'. Esa tasa se refiere a que la tasa más baja que un país aplique sobre las importaciones es la misma que automáticamente se aplicará a todos sus socios, salvo que haya un acuerdo específico, para evitar la discriminación.

Las nuevas condiciones podrían poner en riesgo el acuerdo que Estados Unidos y la UE firmaron el pasado mes de julio. Ese acuerdo establece un arancel máximo del 15% a las exportaciones europeas. A cambio, el bloque se comprometió a incrementar las inversiones y las compras estratégicas en Estados Unidos, pero también a rebajar sustancialmente los gravámenes a una larga lista de productos estadounidenses.

Un acuerdo congelado

La rebaja arancelaria requiere la negociación de las condiciones y el consentimiento tanto del Consejo, donde están representados los gobiernos de los Veintisiete, como de la Eurocámara. La comisión de comercio internacional del Parlamento debía votar su postura respecto a esas rebajas este martes para empezar la negociación.

Sin embargo, ante la incertidumbre generada primero por la sentencia y después por el anuncio de Trump, ha decidido posponer el voto. "No está claro si habrá medidas adicionales o cómo Estados Unidos va a garantizar que el acuerdo de Tombury sea respetado", aseguró el pasado lunes el presidente de la comisión parlamentaria, Bernd Lange.

Este martes, Sefcovic ha pedido al Parlamento que continúe con el proceso y cumpla con el horizonte temporal que se había marcado: adoptar su posición negociadora en marzo. "Ambos tenemos que cumplir con nuestra parte del trato", ha insistido el comisario, que ha explicado que está en contacto continuamente con sus homólogos al otro lado del Atlántico.

Esos contactos deben de estar dando sus frutos porque, tras la primera llamada, el pasado domingo, la Comisión Europea emitió un duro comunicado contra Estados Unidos. "Un acuerdo es un acuerdo. Como principal socio comercial de Estados Unidos, la UE espera que este país cumpla con los compromisos establecidos", sentenciaba el texto.

El comunicado daba a entender que, a ojos de Bruselas, la sentencia del Supremo y el anuncio después de Trump ponían el trato en riesgo. Aunque este martes Sefcovic ha reconocido que la propia Casa Blanca está estudiando aún la decisión del tribunal, ha pedido avances a la Eurocámara. "Se lo ruego, pasemos a la siguiente etapa. Y para entonces, creo que tendremos más información", ha insistido el esloveno.