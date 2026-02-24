Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

El hijo del derrocado sah insta a los militares iraníes a rebelarse contra los ayatolás El hijo mayor del derrocado sah de Irán, Reza Pahlaví, ha hecho este lunes un llamamiento a la cúpula militar iraní a rebelarse contra el régimen de la República Islámica y los ayatolás para "compartir la victoria de la nación" ante la "intervención" estadounidense. "Ahora que la probabilidad de una intervención es mayor que nunca, existe una ventana de oportunidad para que los comandantes militares y de las fuerzas de seguridad, en especial los comandantes del Ejército y otros oficiales cuyas manos no están manchadas con la sangre de la nación, se separen de este régimen criminal", ha planteado Pahlaví en un comunicado.

Netanyahu se reúne con su cúpula de seguridad en medio de las tensiones por un posible ataque de EEUU a Irán El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha mantenido este lunes en la ciudad de Jerusalén una reunión con sus ministros y principales asesores de seguridad en medio de las tensiones en la región por un posible ataque estadounidense contra Irán. El encuentro, informado por el diario 'The Times of Israel', se produce después de que Netanyahu asegurase ante el Parlamento este lunes que Israel está "preparado para cualquier escenario". "Le he dejado claro al régimen de los ayatolás: si atacan a Israel, responderemos con una fuerza inimaginable", ha expresado.

Kallas precisa la ayuda que UE puede dar a Gaza y alerta del peligro de una guerra en Irán La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, precisó este lunes el tipo de asistencia más urgente que los Veintisiete pueden aportar a Gaza, que incluye vivienda y material escolar, y alertó, por otra parte, del peligro que plantea una posible guerra en Irán. De esos asuntos habló en rueda de prensa al término de un Consejo de Asuntos Exteriores donde, entre otros temas, se abordó la situación en Oriente Medio. Kallas explicó que durante un almuerzo de trabajo este lunes, el diplomático búlgaro y alto representante para Gaza en la Junta de Paz, Nikolai Mladenov, se refirió a las necesidades más urgentes en Gaza.

Líder opositor israelí dice que detendrá disputa con Netanyahu si hay conflicto con Irán El líder de la oposición en Israel, Yair Lapid, aseguró este lunes durante una sesión en el Parlamento que "todas las diferencias de opinión (políticas) quedarán suspendidas" en caso de que se produzca una escalada bélica con Irán hasta el final de esta misma, recogió el diario The Times of Israel. Lapid, que aboga por que Israel ataque a la república islámica, dijo: "Como en el ataque anterior, iré donde sea necesario, desde la CNN hasta el Parlamento británico y les diré: 'Saben que soy el líder de la oposición, saben que (el primer ministro, Benjamín) Netanyahu y yo somos rivales, pero hay que atacar Irán con toda la fuerza, hay que derrocar al régimen de los ayatolás".

EEUU evacua al "personal no esencial" de su Embajada en Líbano debido al "contexto de seguridad" en la región Las autoridades de Estados Unidos han ordenado la evacuación de su "personal no esencial" y sus familiares de la Embajada en la capital de Líbano, Beirut, en medio de las tensiones en Oriente Próximo ante el aumento del despliegue militar estadounidense en la región en plenas conversaciones indirectas con Irán para intentar lograr un nuevo acuerdo sobre su programa nuclear. "El Departamento de Estado ha ordenado la salida del personal no esencial estadounidense y sus familiares de la Embajada de Estados Unidos en Beirut", ha indicado un portavoz del organismo en declaraciones concedidas a Europa Press. "Evaluamos continuamente el contexto de seguridad y, a partir de nuestra última revisión, hemos considerado prudente reducir nuestra presencia al personal esencial", ha explicado.

Las protestas universitarias crecen en Irán en medio de la presión militar de Washington Las protestas estudiantiles se expandieron este lunes a nueve universidades en Irán con la quema de banderas de la República Islámica y gritos de "Muerte a Jameneí", en medio de la creciente presión militar de Washington contra el país persa. Las principales movilizaciones se dieron en Teherán, donde cientos de alumnos clamaron contra la República Islámica en al menos siete centros de estudios y se produjeron quemas de la bandera de la República Islámica, un gesto poco habitual, según se puede ver en imágenes en redes sociales compartidas por ONG y medios opositores.

Smotrich apunta un "ultimátum" a Hamás para su desarme y avisa de que Israel "conquistará" Gaza si no lo hace El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, ha señalado este lunes que las autoridades israelíes darán un "ultimátum" al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para que proceda con su desarme y que, en caso de que no cumpla, el Ejército ya trabaja en planes para entrar en Gaza y "conquistar" la Franja, apuntando al establecimiento de asentamientos judíos en la zona. "Pronto se le dará un ultimátum a Hamás según el cual todas las armas, cuarteles generales y túneles deben ser retirados de la Franja de Gaza", ha señalado el dirigente ultraderechista en una entrevista en la radio Reshet Bet. "Si lo cumple, bien. Si no, recibiremos la legitimidad para actuar por nuestra cuenta", ha avisado, sobre una próxima ofensiva contra Gaza.

Un grupo de colonos incendia una mezquita en Cisjordania y realiza pintadas en sus muros Un grupo de colonos ha incendiado este lunes una mezquita situada en Cisjordania y ha pintado eslóganes racistas en sus muros, según han denunciado las autoridades, en medio del aumento de estos incidentes durante los últimos meses, que han dejado además decenas de palestinos muertos. Fuentes locales citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han indicado que los colonos han prendido fuego a la mezquita Abubakr al Sidiq, situada entre las localidades de Sarra y Tel, al oeste de Nablús, después de derramar un líquido inflamable en su puerta de entrada.

Guterres alerta de la "eliminación" de la solución de dos Estados "a plena luz del día" El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha denunciado este lunes que los Derechos Humanos están sufriendo un ataque "a gran escala" en todo el mundo, al tiempo que ha alertado de que la solución de dos Estados para el conflicto palestino-israelí "está siendo eliminada a plena luz del día". Durante su discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la localidad suiza de Ginebra, Guterres ha afirmado que "se están produciendo violaciones flagrantes de los Derechos Humanos de los palestinos, así como de su dignidad y del Derecho Internacional" en los Territorios Palestinos Ocupados por Israel.