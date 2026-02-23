EEUU colaboró con México dando inteligencia para la operación contra 'El Mencho'

México contó con la colaboración de inteligencia de Estados Unidos para la operación lanzada el domingo contra Nemesio 'El Mencho' Oseguera Cervantes, el capo del Cártel Jalisco Nueva Generación. Así lo han reconocido tanto las autoridades mexicanas como las estadounidenses, que han aplaudido el resultado de una operación donde ha primado la cooperación y que, aunque llega tras meses de presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha evitado que se hagan realidad sus amenazas de intervención militar directa en México.

"El proceso de inteligencia es muy complejo: requiere mucho tiempo para reunir mucha información de diversas fuentes nacionales e internacionales", ha explicado este lunes el general Ricardo Trevilla Trejo, el secretario de Defensa mexicano, en una rueda de prensa junto a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Grupo de trabajo conjunto

La colaboración se canalizó a través de un grupo de trabajo conjunto que "regularmente trabaja" con el Ejército mexicano a través del Comando Norte del Ejército estadounidense, que supervisa sus operaciones militares en los dos países. Esa unidad, según fuentes citadas desde el anonimato por 'The Washington Post', se montó el mes pasado con sede de operaciones en la base aérea Davis-Monthan en Tucson, en Arizona, e integra a personal militar con el de distintas agencias, tanto de inteligencia como de la policía.

Washington optó por esa estrategia de cooperación después de meses en que la apuesta de Trump, animado por su asesor Stephen Miller, había sido la presión y la amenaza directa. No solo se había intensificado el uso y la amenaza de aranceles como herramienta de negociación, sino que había habido un refuerzo del despliegue en la frontera de 10.000 militares en activo y de la Guardia Nacional. En agosto de 2025, además, se conocieron noticias de que el republicano había pedido al Pentágono que explorara la posibilidad de ataques al narco en suelo mexicano.

Sheinbaum se había plantado públicamente con firmeza. En septiembre del año pasado, en un discurso a la nación, la presidenta mexicana dijo que su país estaba dispuesto a trabajar con EEUU tanto en la lucha contra el narcotráfico como en el freno de la inmigración irregular que reclamaba Trump pero "sin subordinación". Concretamente, Sheinbaum reclamó "responsabilidad compartida, confianza mutua, respeto por la soberanía y la territorialidad y cooperación sin subordinación".

Aplauso y elogio

Es algo que ha sucedido en esta operación y ya el domingo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó en un comunicado compartido en redes sociales que "EEUU proporcionó apoyo en inteligencia al Gobierno de México para asistir en la operación en Talpalpa, Jalisco, en la que Nemesio 'El Mencho' Oseguera Cervantes, un infame narcotraficante y líder dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue eliminado".

"El Gobierno de Trump también elogia y agradece a los militares mexicanos por su cooperación y ejecución exitosa de esta operación", escribió también Leavitt, que recordó que Trump el año pasado designó al cártel que lideraba 'El Mencho' como organización terrorista extranjera. "El presidente Trump ha sido claro; EEUU se asegurará que los narcoterroristas que envían drogas mortales a nuestra patria sean obligados a enfrentar la ira de la justicia que se han merecido por mucho tiempo", se lee en su mensaje.

Washington había elevado en diciembre de 2024 a 15 millones de dólares la recompensa por el arresto y/o la condena de 'El Mencho', que había sido imputado varias veces en EEUU. En 2022, en la última de esas acusaciones, se presentaron cargos en su contra por formar parte de una organización criminal y por conspiración para fabricar y distribuir metanfetaminas, cocaína y fentanilo para importar a EEUU.

Noticias relacionadas

Avisos

Aunque la normalidad va retornando poco a poco a México tras los estallidos de violencia y enfrentamientos que siguieron a la operación del domingo, la situación aún no está del todo pacificada y el Departamento de Estado estadounidense este lunes había emitido un aviso instando a los estadounidenses que están en el país vecino a que "busquen refugio, minimicen movimientos innecesarios" y que comprueben avisos oficiales sobre cierres de carreteras. "Los estadounidenses deben mantener a familiares y amigos informados sobre su localización y su bienestar", reza la alerta.