Los príncipes de Gales acuden a la gala de los BAFTA en pleno escándalo de Andrés por el caso Epstein

Los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, acudieron este domingo en Londres a la ceremonia de entrega de los premios BAFTA, los más importantes del cine británico, después de varios años de ausencia y en pleno escándalo por el arresto del expríncipe Andrés.

El príncipe Guillermo, que ejerce de presidente honorífico de la Academia británica de Cine y Televisión (BAFTA), será el encargado de presentar el galardón BAFTA Fellowship, que celebra la trayectoria cinematográfica y que en esta 79 edición irá a parar a la directora ejecutiva de NBCUniversal Entertainment, Donna Langley.

Catalina: ausente los últimos años

La princesa de Gales ha vuelto a pisar la alfombra roja de los BAFTA por primera vez en tres años, ya que Guillermo acudió en solitario en 2024, cuando Catalina todavía se recuperaba de una cirugía abdominal y aún no había hecho público su diagnóstico de cáncer -de tipología no especificada-, que ahora ya está en remisión.

El año pasado fue la primera vez en la última década que ningún miembro de la familia real británica estuvo presente en la noche más importante del cine británico. Guillermo redujo su aparición a un vídeo pregrabado.

Momento complicado para la corona

Por ello, la presencia conjunta de Guillermo y Catalina en el Royal Festival Hall acaparó todas las miradas en un momento especialmente delicado para la monarquía británica, después de que la Policía arrestase este jueves al expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, por supuestas filtraciones confidenciales al pedófilo convicto Jeffrey Epstein.

El hermano del rey se encuentra ahora en libertad bajo investigación, tras pasar más de 11 horas interrogado en una comisaría de Norfolk (este de Inglaterra), mientras las autoridades continúan con el registro de la mansión de Royal Lodge, cerca del Castillo de Windsor, que había sido su residencia habitual hasta hace unas semanas.

Tras conocer su detención, el rey Carlos III emitió el jueves un comunicado en el que defendió que "la ley debe seguir su curso", al mismo tiempo que indicó que la familia real continuaría con sus deberes de servicio.