EEUU y Japón refuerzan su estrategia de defensa conjunta con el foco en China y Rusia

Representantes de los gobiernos de Estados Unidos y Japón han acordado --tras un encuentro bilateral en Washington-- reforzar su defensa conjunta sobre la base de un diálogo de disuasión ampliado por el que se comprometen a "utilizar toda la gama de capacidades de defensa estadounidenses, incluida la nuclear", para hacer frente a las amenazas que representan para la estabilidad regional las estrategias armamentísticas y nucleares de potencias como China o Corea del Norte.

En el marco de este Diálogo Extendido sobre Disuasión (EDD), ambos países han reiterado la "determinación compartida" del presidente estadounidense, Donald Trump, y la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, "de fortalecer aún más las capacidades de disuasión y respuesta de la Alianza", explica un comunicado publicado este sábado por el Departamento de Estado estadounidense.

Así, mientras EEUU ha puesto a disposición de Japón sus capacidades defensivas, el país asiático ha reiterado su apoyo a las "operaciones estadounidenses de mantenimiento de la paz, que contribuye a reforzar la disuasión estadounidense por negación".

Geopolítica nuclear

Washington y Tokio han coincidido además en señalar la relevancia tanto de "la postura y la política nuclear de EEUU", como del "aumento de las inversiones japonesas en capacidades de defensa convencionales" con vistas a "la disuasión y, de ser necesario, la respuesta a una agresión en la región".

A este respecto, la nota alude a China, Rusia y Corea del Norte como las principales amenazas --a su juicio-- para la paz y la estabilidad regionales. Concretamente, las dos delegaciones han hecho referencia a "la rápida, opaca y desestabilizadora acumulación y prueba de armas nucleares por parte de China" y al "incumplimiento histórico de Rusia del control de armamentos".

En esta línea, desde la Casa Blanca han insistido en la conveniencia de "entablar conversaciones multilaterales sobre estabilidad estratégica y control de armamentos", algo que Japón ha aplaudido antes de sugerir la participación de Rusia y China.

Por último, las delegaciones han abordado también el avance de los programas nuclear y de misiles de Corea del Norte, reafirmando su compromiso con "la desnuclearización completa" del país.

Esta reunión, celebrada el pasado miércoles, tiene lugar después de que el Gobierno japonés manifestase ya a comienzos de este mes su compromiso para trabajar con la Administración Trump, con la vista puesta en que países como China sean incluidos en regímenes de control de armas nucleares tras la expiración del tratado Nuevo START.

Noticias relacionadas

Asimismo, apenas unos días antes del encuentro, las autoridades de ambos países ratificaron su "inquebrantable" alianza bilateral, apostando por aumentar sus "capacidades de disuasión" a medida que aumenta la tensión con China.