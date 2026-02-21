El partido de Merz propone los 14 años como edad mínima para acceder a redes sociales

La Unión Demócrata Cristiana (CDU) del canciller alemán, Friedrich Merz, se ha pronunciado este sábado a favor de establecer una edad mínima de 14 años para acceder a redes sociales como Tiktok e Instagram con el fin de proteger a los niños y jóvenes.

Según una portavoz de la CDU, el congreso del partido celebrado en Stuttgart ha aprobado una moción que insta al Gobierno de coalición formado por los propios conservadores y los socialdemócratas del SPD a "introducir una edad mínima legal de 14 años para el uso de las redes sociales". También se le pide que desarrolle la "necesidad especial de protección hasta los 16 años en el espacio digital". El SPD ya presentó propuestas similares.

"Nos guía la convicción de que los niños y los jóvenes son especialmente vulnerables en el espacio digital", se afirma en la moción aprobada. En particular "cuando los modelos económicos se orientan específicamente a captar la atención, activar emociones y controlar el comportamiento, el Estado no puede permanecer neutral".

En concreto, la CDU exige una normativa legal en el ámbito nacional y europeo que obligue a los operadores de plataformas a establecer un sistema de verificación de la edad que cumpla con la protección de datos. Las infracciones deben ser sancionadas con "multas severas", exigieron los democristianos. Asimismo abogaron por una armonización de los límites de edad en toda la Unión Europea para evitar que se eludan las normas a través de otros Estados miembros.

Conocimiento científico

Las normas deben basarse en conocimientos científicos, según la moción. Su aplicación debería ir acompañada de una mayor educación mediática en las escuelas. Se debería impartir, por ejemplo, conocimientos sobre los mecanismos de funcionamiento de los algoritmos y sobre la protección contra el ciberacoso y la manipulación digital. Las ofertas también deberían incluir a los padres y al entorno vital. Según la CDU, la competencia mediática también refuerza la "resiliencia democrática frente a la desinformación y la radicalización".

Incluso diputados más escépticos sobre el límite de edad, como Sarah Beckhoff, de Renania del Norte-Westfalia, se han mostrado a favor de que se obligue a usar el nombre real en línea: "Los operadores de las plataformas necesitan saber quién se registra en ellas; por ejemplo, si se difunden noticias falsas o discursos de odio a través de la cuenta".

Poco antes del congreso del partido, el canciller y líder de la CDU había mostrado su simpatía por la iniciativa de establecer un límite de edad para las redes sociales, así como por una propuesta concreta del SPD, socio menor del Gobierno. En concreto, los líderes socialdemócratas proponen vincular técnicamente las restricciones de edad para acceder a las plataformas de redes sociales con la cartera digital ('wallet') del smartphone.

Los socialdemócratas aspiran a que entre en vigor en Alemania a principios de 2027. Su propuesta es que quienes creen una cuenta en Instagram o Tiktok acrediten su edad a través de la cartera. Proponen prohibir el acceso a menores de 14 años, y entre los 14 y los 16 años autorizarlo solo mediante determinados ajustes previos. Para todos los mayores de 16 años, los algoritmos que sugieren vídeos u otros contenidos estarán desactivados y deberán activarse, plantea el SPD.