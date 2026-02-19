Ivanna Klympush-Tsintsadze, exviceprimera ministra de Ucrania: "La mayoría de estados europeos teme que Rusia sea derrotada"

Ivanna Klympush-Tsintsadze (Kiev, 53 años) hace algún tiempo que dejó de salir en la foto, pero ha sido una pieza clave en muchas de las negociaciones que Ucrania mantiene con sus aliados continentales. Tanto en lo que respecta a su proceso de adhesión a la Unión Europea como en el constante tira y afloja con sus capitales para obtener nuevos sistemas armamentísticos. Viceprimera ministra de Ucrania para la Integración Europea entre 2016 y 2019, y ahora diputada, pertenece al principal partido de la oposición, Solidaridad Europea, liderado por el expresidente conservador Petro Poroshenko.

En las distancias corta habla claro y no esquiva los asuntos espinosos, cosa que no siempre sucede en esta Ucrania martirizada por la invasión rusa, donde la supervivencia colectiva impone a veces cierto grado de autocensura. Atiende a EL PERIÓDICO en las oficinas de su partido en Kiev, una capital convertida por los bombardeos del Kremlin en una nevera.

Nos acercamos al cuarto aniversario de la invasión rusa a gran escala, ¿Cómo se sienten los ucranianos? ¿Y cuál es la situación en el frente?

No debemos olvidar que este es el duodécimo aniversario de la guerra de la Federación Rusa contra Ucrania. Empezó en 2014 y hoy mismo se cumplen 12 años. Rusia intenta aparentar que está ganando y hay quienes quieren creerlo, algo que no se corresponde con la realidad. Tenemos que cambiar esa percepción en la mente de muchas personas, pero dicho eso, no hay duda de que los ucranianos estamos agotados. Exhaustos. Y sería extraño que no fuera así. Pero eso no significa que estemos menos decididos o dispuestos a rendirnos. Sabemos lo que implica la el dominio ruso. Nadie habla de las fosas comunes en los territorios ocupados, de las cámaras de tortura, de los niños deportados y militarizados, del exterminio de la identidad ucraniana…

Usted dice que es una narrativa falsa que Rusia esté ganando la guerra. Entonces, ¿quién la está ganando?

Juntos debemos hacer todo lo posible para que Rusia sufra una derrota estratégica. No estoy sugiriendo que el ejército ucraniano marche hasta las fronteras de 1991 [las de la Ucrania independiente]. Pero estoy convencida de que, junto con nuestros socios, podemos lograr que Rusia entienda que perdió esta guerra.

¿Qué forma tendría esa derrota estratégica?

Primero, que Rusia quede debilitada hasta el punto de no poder iniciar otra guerra. Segundo, que sea castigada por lo que ha hecho, acepte su responsabilidad y pague por la destrucción, el dolor y las pérdidas que hemos sufrido. Y también que Ucrania forme parte de la comunidad euroatlántica, la mejor y única disuasión para que Rusia no vuelva a atacar. Eso requiere mucho coraje político y un aumento significativo del apoyo militar a Ucrania para que pueda defenderse con capacidades adicionales, pero también para atacar objetivos militares dentro del territorio ruso. También debemos aumentar la presión de las sanciones y no tener miedo de la derrota rusa.

¿Es ese un factor en Europa?

Estoy segura de que lo es. La mayoría de Estados europeos probablemente no comprende que una potencia nuclear puede ser derrotada, tienen miedo a que suceda, pero puede serlo. Creo que Rusia es mucho más débil de lo que aparenta.

¿De qué tienen miedo?

Del potencial nuclear ruso. Varía según el país, pero existe la creencia de que se puede razonar con Rusia para poner fin a la guerra mediante el diálogo y que Rusia renunciará a sus ambiciones no solo de borrar a Ucrania del mapa, sino de dinamitar todo el sistema de valores, normas y beneficios sociales que existen en Europa. Rusia no va a renunciar a eso si no se asegura su derrota. Rusia funciona con mitos históricos y con la guerra de conquista como única vía para prosperar y continuar como imperio.

Fijándonos en la ayuda que europeos y estadounidenses han proporcionado en estos cuatro años, ¿han dado a Ucrania lo suficiente para ganar o solo para no perder?

Ante todo, estamos muy agradecidos. Por primera vez en nuestra historia, en nuestra lucha contra este agresor que ha intentado exterminarnos durante siglos, no estamos solos. Estamos agradecidos a España y cada nación que ha ayudado a Ucrania. Sin embargo, la ayuda ha llegado cuentagotas para asegurar que sigamos en pie.

Es decir, para no perder.

Exacto. No estamos perdiendo, pero tampoco necesariamente ganando. He participado en las duras negociaciones para conseguir F-16, tanques, misiles de mayor alcance. Todos han llegado, pero siempre mucho más tarde de lo que los necesitábamos, en cantidades insuficientes y no siempre con la rapidez necesaria para cambiar la situación.

La Administración Trump está liderando el proceso de negociación. ¿Qué le pide a Ucrania que ceda a cambio de la paz?

El equipo negociador ucraniano no informa adecuadamente al Parlamento. Hemos pedido al presidente que dialogue con el Parlamento si espera que ratifiquemos algo al final del proceso, pero recibimos información fragmentada. El problema de estas negociaciones es que EEUU actúa como si se tratara de un conflicto entre iguales. Pero esta es una guerra en blanco y negro: hay un claro agresor y una víctima de agresión no provocada. Presionar a ambas partes por igual es un error si se busca una paz duradera.

De hecho, se está presionando públicamente a Ucrania mucho más que a Rusia.

Sí, exactamente. La presión es para que Ucrania ceda territorios, incluso para que reconozca la ocupación. Eso es legal y moralmente imposible para cualquier ciudadano o político ucraniano. EEUU ha entrado voluntariamente en la trampa que le ha preparado Rusia en las negociaciones. Y ahora estamos discutiendo la visión rusa del fin de la guerra. Los rusos plantean exigencias maximalistas e imposibles. Incluso si obtienen una pequeña parte, ya salen ganando.

¿Puede la negociación liderada por EEUU a buen puerto?

No creo que pueda conducir a una paz sostenible y duradera.

¿Nada que Ucrania pudiera aceptar?

Incluso si Ucrania lo acepta, no sería una paz duradera ni disuadiría a Rusia de futuros ataques.

Como resultado de esa presión, Zelenski se plantea celebrar elecciones y un referéndum sobre el potencial acuerdo de paz. ¿Tienen ambas medidas el apoyo de su partido?

En estos momentos el Parlamento trabaja en preparar la legislación para las primeras elecciones de la posguerra. En eso estamos. Existe consenso en que el proceso electoral no puede comenzar antes de seis meses después del fin de la ley marcial para garantizar que sea democrático y justo. Pero los rusos dicen que solo concederían un día de alto el fuego para las elecciones, mientras el presidente Zelenski pide dos meses. No creo que mi partido vaya a apoyarlo. Celebrar elecciones en dos meses sería una farsa, no un ejercicio creíble. No luchamos para eso, sino para ser un Estado democrático.

¿Y el referéndum?

No es necesario plantearlo para firmar un acuerdo internacional. El presidente tiene todos los poderes para hacerlo, igual que el Parlamento tiene la potestad de ratificarlo o no. Creo que es un intento por parte de Zelenski de compartir la responsabilidad de lo que suceda con el pueblo. Nuestra Constitución además no permite alterar el territorio para reducirlo, de modo que no hay ninguna manera legal de celebrar un referéndum en esos términos.

En las encuestas crece el porcentaje de ucranianos dispuestos a ceder territorios a cambio de la paz. ¿Qué posición adoptaría su partido si se planteara la renuncia a Crimea y el Donbás a cambio del fin de la guerra?

No creo que nadie esté dispuesto a reconocer ‘de iure’ la pérdida de territorios de Ucrania. Ya tenemos una legislación sobre los territorios temporalmente ocupados por Rusia, que desgraciadamente han aumentado desde que se redactó. Pero insisto en la palabra temporal. Así es exactamente como lo vemos. Es una ocupación temporal.

Si nadie puede ganar la guerra militarmente, ¿por qué no detener la guerra tal como están las cosas?

Porque eso sería buscar un descanso, no el fin de la guerra. Si el mundo acaba aceptando legalmente cualquiera de las conquistas rusas, aunque sea una sola aldea, esa aldea será utilizada para lanzar un nuevo ataque. Todo aquel que esté tratando de imponer algo así a Ucrania debería entender que está abriendo la puerta a una guerra todavía mayor. No sé cuándo empezaría, pero lo haría pronto y esta vez no sería Ucrania el único país atacado.