Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Hungría suspende el suministro de diésel a Ucrania hasta que Kiev permita el envío de petróleo ruso

El Gobierno de Hungría ha anunciado este miércoles que suspende el suministro de diésel a Ucrania, en respuesta a la decisión de este país de no reanudar el envío de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba.

"Los envíos no se reanudarán hasta que se restablezca el transporte de petróleo hacia Hungría a través del oleoducto Druzhba", ha hecho saber a través de sus redes sociales el ministro húngaro de Exteriores, Peter Szijjarto.