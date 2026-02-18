Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Termina la primera jornada de negociaciones trilaterales
Las delegaciones de Rusia, Ucrania y Estados Unidos concluyeron este martes la primera jornada de sus negociaciones trilaterales en Ginebra para intentar acercarse a un acuerdo de paz entre Moscú y Kiev. Las delegaciones empezaron a retirarse del hotel donde se han reunido durante toda la tarde, que han dedicado a tratar aspectos políticos, a los que mañana seguirán los elementos militares que siguen distanciando las posiciones de ucranianos y rusos, según fuentes de las delegaciones.
La desconexión de Starlink
La desconexión de los terminales de internet satelital de Starlink no ha afectado al sistema de mando y control de las tropas rusas en Ucrania, declaró este martes el viceministro de Defensa ruso, Alexéi Krivoruchko. "Los terminales Starlink han estado desactivados durante dos semanas, pero esto no ha afectado a la intensidad ni a la eficacia de los ataques de vehículos aéreos no tripulados", dijo en una entrevista con la televisión estatal rusa.
Hungría afirma que no "pide un favor" a Croacia sino cumplir con normas de la UE por el "bloqueo" de Ucrania
El ministro de Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, ha asegurado que las autoridades magiares no "piden un favor" a Croacia con el suministro de crudo ruso por el oleoducto Adria sino cumplir con las normas de la Unión Europea por el "bloqueo" de Ucrania, que atribuye a "razones políticas", al interrumpir el suministro energético en el oleoducto Druzhba por ataques rusos.
"Seamos claros. Hungría no está pidiendo a Croacia un favor respecto al oleoducto Adria, sino el cumplimiento de las normas vinculantes de la UE en caso de que el tránsito por el oleoducto se vuelva difícil o imposible", ha afirmado en un mensaje en redes sociales en plena crisis con Ucrania por esta interrupción que desde la Comisión Europea han minimizado afirmando que no está en peligro el suministro energético a Budapest.
Szijjarto ha acusado a Ucrania de "bloquear las entregas de petróleo" a través del oleoducto Druzhba "por razones políticas". "En tal caso, la legislación de la UE permite a Hungría y Eslovaquia comprar petróleo ruso por vía marítima", ha señalado.
Ucrania reconoce que parte "sin excesivas expectativas" para esta nueva mesa de diálogo con Rusia en Suiza
Las autoridades ucranianas han reconocido este martes que parten "sin excesivas expectativas" para esta nueva mesa de diálogo con Rusia y Estados Unidos, que acoge hasta el miércoles la ciudad suiza de Ginebra.
El secretario del Consejo Nacional de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, quien encabeza la delegación de Kiev, ha reconocido que aún con el objetivo de poner sobre la mesa soluciones que puedan acercar el conflicto a una "paz sostenible", no hay excesivas expectativas del encuentro.
"Contamos con los marcos aprobados por el presidente de Ucrania y un mandato claro. La seguridad y las cuestiones humanitarias están en la agenda", ha detallado en un breve mensaje en sus redes sociales, desde donde ha agradecido a Estados Unidos su "consistente" mediación y a Suiza por organizar el evento.
Comienza en Ginebra la tercera ronda de negociaciones trilaterales Rusia-Ucrania-EE. UU.
Las delegaciones de Rusia, Ucrania y EE. UU. comenzaron este martes en la ciudad suiza de Ginebra una tercera ronda de sus contactos trilaterales para buscar un acuerdo de paz, según informó en su cuenta de Telegram el negociador ucraniano Rustem Umérov.
El enviado ucraniano anunció que en el orden del día hay "cuestiones de seguridad y humanitarias".
La apertura de esta ronda de contactos -que debe extenderse hasta mañana- fue confirmada también por la agencia de noticias pública rusa RIA Nóvosti.
Las estancias de rusos en España por estudios alcanzaron su máximo histórico tras la invasión de Ucrania en 2022
Las autorizaciones concedidas a nacionales de Rusia alcanzaron de 2021 a 2023 su máximo histórico (coincidiendo con la invasión rusa a Ucrania en el año 2022), con 7.372 autorizaciones, para reducirse bruscamente un año más tarde, en 2024, con 4.305.
Así lo refleja la nueva estadística publicada por el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), en la que muestra el flujo de las autorizaciones concedidas a estudiantes internacionales y sus familiares para estancias asociadas a la realización de estudios en España.
Los datos muestran una tendencia general ascendente con un crecimiento del 93% a lo largo de la década 2014 a 2024. Si en 2014 el número de autorizaciones de estancia por estudios era de 61.570, en el año 2024 se concedieron 118.947; cerca de 120.000 autorizaciones que marcan un máximo histórico que refleja el creciente atractivo del sistema educativo español para los estudiantes internacionales.
Rusia ataca de forma masiva la infraestructura energética en Ucrania
Rusia atacó la infraestructura energética ucraniana, comunicó este martes el Ministerio de Defensa ruso después de que la parte ucraniana denunciara ataques contra subestaciones eléctricas e instalaciones de generación de energía térmica.
"En las últimas 24 horas, en respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev contra infraestructura civil en Rusia, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque masivo (...) contra infraestructura energética de Ucrania", señala el parte castrense de Defensa publicado en Telegram.
Además, asegura haber atacado instalaciones del complejo militar-industrial y bases de producción y lanzamiento de drones.
Zelenski dice que la diplomacia no funcionará a menos que se presione más a Moscú
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha condenado el ataque masivo ruso de esta madrugada contra Ucrania, que ha tenido lugar horas antes de que empiece en Ginebra una nueva ronda de negociaciones de paz, y ha insistido en que la diplomacia no funcionará a menos que vaya acompañada de nuevas medidas de castigo a Rusia.
"Nuestra diplomacia será efectiva si hay justicia y fuerza. La fuerza de la presión sobre la Federación Rusa, la fuerza de las sanciones, apoyo constante y rápido al Ejército ucraniano, a nuestras defensas aéreas", escribió Zelenski en sus redes sociales.
Zelenski recordó, citando los números ofrecidos antes por la Fuerza Aérea, que los rusos emplearon en el ataque casi 400 drones y 29 misiles.
Trump aconseja a Ucrania sentarse a la mesa de negociaciones con Rusia "rápidamente"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aconsejado este lunes al Gobierno ucraniano a sentarse a la mesa de negociaciones "rápidamente", en la víspera de una nueva ronda de contactos con Ucrania y Rusia, en esta ocasión en Ginebra, donde estará sobre la mesa cuestiones territoriales.
"Más vale que Ucrania se siente a la mesa rápidamente", ha afirmado el inquilino de la Casa Blanca en declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial en su camino a Washington D.C.
Kallas afirma que el Kremlin es "plenamente responsable" de envenenar a Navalni
La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, dijo este lunes que el Kremlin es "plenamente responsable" del envenenamiento hace dos años del líder opositor ruso, Alexéi Navalni, y afirmó que Bruselas "continuará usando su régimen de sanciones" para rendir cuentas a Moscú.
"El asesinato de opositores políticos forma parte del ADN del régimen. No es una demostración de fuerza, sino una admisión de miedo", afirmó Kallas. La también vicepresidenta del Ejecutivo comunitario añadió que la UE "seguirá utilizando su régimen de sanciones en materia de derechos humanos contra Rusia para garantizar la rendición de cuentas por la represión".
