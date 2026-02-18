Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

México rechaza participar en la Junta de Paz para Gaza pero enviará a un observador La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha rechazado este martes la invitación de su homólogo estadounidense, Donald Trump, para formar parte de la Junta de Paz para la Franja de Gaza, y en su lugar enviará a un observador, al igual que la Comisión Europea. La mandataria ha justificado su decisión por la falta de asiento para Palestina, que México reconoce como Estado independiente, en el organismo creado a raíz del Plan de Paz de Washington para en enclave palestino en un futuro de posguerra con Israel.

El ministro ultraderechista israelí Smotrich busca "fomentar la migración" desde Gaza y Cisjordania El ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista Bezalel Smotrich, ha señalado este martes que, para su hipotético siguiente mandato, planea "fomentar la migración" de palestinos que residan en la Franja de Gaza o en Cisjordania, una idea tachada por otros países y organizaciones como limpieza étnica. En un acto de su partido, Sionismo Religioso, Smotrich ha planteado como única "solución a largo plazo" un plan que implique "destruir la idea de un estado terrorista árabe; cancelar al fin formal y prácticamente los malditos Acuerdos de Oslo (firmados en los años 90) y emprender el camino hacia la soberanía, fomentando al mismo tiempo la migración tanto desde Gaza como desde" Cisjordania, según ha recogido el diario 'Times of Israel'.

Adrià Rocha Cutiller Irán, "en la senda de un acuerdo" Irán y Estados Unidos están "en la senda de llegar a un acuerdo" en el futuro. Así lo ha asegurado este martes, tras la segunda ronda de negociaciones, el ministro de Exteriores iraní, Abbás Araghchi, quien se ha mostrado muy optimista de llegar a un acuerdo en el futuro que sirva para evitar una nueva guerra en Oriente Próximo. Lea aquí la noticia completa.

El registro de tierras palestinas como "propiedad del Estado" israelí El Gobierno español condenó este martes la decisión de Israel de aprobar el registro de amplias zonas de Cisjordania como "propiedad del Estado" israelí, un paso más para avanzar en la anexión del territorio palestino ocupado y amenazar la "viabilidad" de Palestina como Estado. A través de un comunicado, el Ejecutivo español señaló que estas decisiones suponen "otra flagrante violación del derecho internacional" y de la opinión consultiva emitida por el Tribunal Internacional de Justicia en 2024, socavando además todos los esfuerzos por implementar el plan de paz propuesto por Estados Unidos.

Irán dice que ha alcanzado un consenso con EE.UU. sobre los principios de un acuerdo Irán afirmó este martes que ha alcanzado con Estados Unidos un consenso sobre los "principios directores" de un posible acuerdo nuclear durante la segunda ronda de negociaciones celebrada en Ginebra. "Hemos alcanzado un acuerdo general sobre una serie de principios directores, sobre los cuales basaremos la redacción de un posible texto de acuerdo", dijo el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, a los periodistas tras el fin de la segunda ronda de negociaciones indirectas. Araqchí, sin embargo, matizó que "esto no significa que llegaremos pronto a un acuerdo" ya que "cuando se llega a la redacción del texto, el trabajo se vuelve más difícil".

Jameneí cierra la puerta a negociar sus misiles con Estados Unidos El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, cerró este martes la puerta a negociar con Estados Unidos el alcance y el tipo de misiles con los que cuenta la República Islámica porque un país "sin armamento disuasorio queda a merced de sus enemigos". "Los estadounidenses, al intervenir en la cuestión del armamento, dicen que ustedes no deben tener cierto tipo o alcance de misiles, cuando en este asunto le corresponde únicamente al pueblo iraní y no les incumbe a ellos", dijo el religioso en un encuentro en Teherán. Irán posee un potente programa de misiles y cuenta con proyectiles balísticos capaces de alcanzar hasta 2.000 kilómetros, suficiente para llegar a Israel, como se demostró durante la guerra de los doce días cuando Teherán lanzó a diario ataques contra territorio israelí.

El fútbol vuelve a Gaza: un "rayo de esperanza" tras más de dos años de guerra En la ciudad de Nuseirat del centro de Gaza, la alegría se siente de nuevo en medio de los escombros. Un torneo de fútbol, el primero que se celebra en la devastada Franja desde que hace más de dos años comenzara la ofensiva israelí, devuelve un "rayo de esperanza" a los gazatíes. Uno de los campos que sobrevivió a los bombardeos israelíes ahora acoge los partidos de un torneo de fútbol 5 organizado por la Federación Palestina de Fútbol, que se disputa entre 24 equipos de sus diferentes gobernaciones, muchos compuestos por personas desplazadas por la guerra. Mahmud Abu Mustafá, el árbitro que dirigió el partido celebrado el pasado domingo en un abarrotado pabellón, destaca a EFE la alegría de poder recuperar un deporte muy seguido entre los gazatíes.

El Ejército israelí mata a un palestino que cruzó la 'línea amarilla' en el norte de Gaza El Ejército israelí mató a un palestino este martes después de que supuestamente cruzara la conocida como 'línea amarilla' en la zona norte de la Franja de Gaza, según un comunicado compartido en sus canales oficiales. "Hoy martes, las tropas que operan en el norte de la Franja de Gaza, de conformidad con el acuerdo de alto el fuego, identificaron a un terrorista que cruzó la línea amarilla y se acercó a las tropas, lo que representaba una amenaza inminente para su seguridad", recoge la nota castrense. "Tras la identificación, las Fuerzas de Defensa Israelíes eliminaron al terrorista", afirma el mensaje.

Países árabes e islámicos tachan de "escalada grave" medidas Israel en Cisjordania ocupada Ocho países árabes e islámicos rechazaron unánimemente y "de forma categórica" las recientes medidas de Israel en Cisjordania ocupada, especialmente el registro de tierras o su designación como "tierras estatales", que calificaron de "escalada grave". En un comunicado conjunto, los Ministerios de Exteriores de Arabia Saudí, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Indonesia, Pakistán, Egipto y Turquía consideraron que esas medidas "tienden a imponer un nuevo estatus legal y administrativo para consolidar el control (israelí) de los territorios (palestinos) ocupados".