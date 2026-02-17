Ucrania reconquista terreno mientras arranca en Ginebra otra ronda de negociaciones con "pocas expectativas"

Ucrania busca trabajar "de forma constructiva", pero "sin demasiadas expectativas". Con estas palabras, Rustem Umárov, jefe de la delegación ucraniana, ha informado del inicio de una nueva ronda negociadora tripartita con Rusia y EEUU, a la que también han asistido representantes de cuatro potencias europeas. Dada la ausencia de resultados tangibles en la capital diplomática de Suiza, la principal noticia de la crónica bélica llegó desde el frente. Según datos corroborados por el Instituto de Estudios sobre la Guerra (ISW), la fuente de información más citada por los medios, el Ejército ucraniano ha logrado recuperar, entre miércoles y domingo pasado, un total de 201 kilómetros cuadrados, el avance más significativo para sus tropas desde el verano de 2023, fecha de la última contraofensiva de las fuerzas de Kiev.

De acuerdo con el ISW, ha sido "parcialmente el bloqueo" para las tropas rusas al acceso "a Starlink", que "perturba las comunicaciones y las órdenes" el responsable de este retroceso de las fuerzas del Kremlin en el campo de batalla. El veto decretado por el magnate Elon Musk al uso de esta tecnología por parte de los ocupantes se produce tras las protestas de las autoridades ucranianas, quienes aseguraron que los drones rusos recurrían a ella para burlar sus sistemas de interferencia electrónica y impactar con precisión sobre sus objetivos. En algunas ciudades ucranianas como Jersón se ha desatado lo que muchos periodistas califican de "safari humano" o "caza al hombre" contra los civiles, habida cuenta además de que Rusia aspira precisamente a ocupar regiones colindantes con el frente bélico tras un eventual aunque de momento lejano cese de hostilidades. Rusia, por boca del viceministro de Defensa, Alekséi Krivoruchko, ha negado semejante extremo.

En Zaporiyia

Los avances territoriales ucranianos han tenido lugar fundamentalmente en la región de Zaporiyia, a unos 80 kilómetros al sur de la capital regional homónima. De acuerdo con los recuentos de ISW, a mediados de febrero Rusia ocupaba un 19,5% del territorio de Ucrania internacionalmente reconocido, por un 18,6% un año anterior, es decir, menos de un punto porcentual. Esta misma fuente sostiene reiteradamente en sus informes que los mandos militares rusos y en particular el jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov, anuncia con frecuencia avances y conquistas de pequeños núcleos urbanos para dar la imagen que las tropas de su país mantienen la iniciativa en el campo de batalla. Según valoraciones occidentales, el país de Vladímir Putin ha alcanzado la cifra de 1,2 millones de bajas, entre muertos, heridos y desaparecidos. Mediazona, por su parte, ha contabilizado 177.433 fallecidos confirmados, aunque estima que la cifra podría ser más elevada.

Las negociaciones en el hotel Intercontinental de Ginebra se desarrollaron según el guión previsto, a la espera de celebrar una segunda jornada durante el día de hoy. El hecho de que la delegación rusa estuviera presidida por el exministro de Cultura, el exministro de Cultura Vladímir Medinski, un hombre que inicia sus intervenciones con lecciones de Historia acerca de los vínculos entre Rusia y Ucrania ha acabado por arruinar cualquier expectativa. "Rusia envía al pseudohistoriador Medinski a encabezar las conversaciones de paz, revirtiendo los gestos anteriores (de Moscú) hacia una diplomacia constructiva", titulaba la publicación 'The Kyiv Independent'.

En el arranque de la ronda negociadora, ambas partes intercambiaron habituales reproches de sabotear la paz con bombardeos. "Hubo un ataque masivo con misiles y drones contra Ucrania justo antes de la próxima ronda de negociaciones en Ginebra", escribió en redes sociales el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Andrii Sibiga. Por su parte, Rusia también denunció ataques nocturnos, y afirmó haber destruido más de 150 drones en regiones del sur y en la península de Crimea, ocupada por las fuerzas de Moscú desde 2014. En las negociaciones han participado representantes de Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido.