Portugal retrasa hasta 2032 la puesta en servicio de la Alta Velocidad entre Oporto y Lisboa

Ni en esta década ni para el Mundial de fútbol que organizarán España y Portugal en el comienzo de la siguiente. El sueño de un tren de Alta Velocidad que vertebre toda la fachada atlántica de Galicia al Algarve no empezará a ser una realidad al menos hasta el 2032. Así lo ha transmitido el Ministerio de Infraestruturas del país vecino, quien avanzó que Comboios de Portugal "pretende alinear el inicio de sus operaciones con la inauguración de los primeros tramos de la nueva línea de alta velocidad" en ese año.

Este horizonte supone una nueva demora en el calendario previsto para el tramo prioritario entre Oporto y Lisboa. El deseo del Gobierno de Antonio Costa era que en 2030 ya circularan los trenes rápidos en los primeros 140 kilómetros hasta Soure, dando cobertura a ciudades como Aveiro y Coímbra. Sin embargo, en el último año el proceso administrativo para lograrlo no ha avanzado nada. En abril tuvo que declarar desierto y lanzar de nuevo el segundo contrato debido a un defecto en la propuesta para la integración ferroviaria en Coímbra al "no seguir la técnica diseñada por Infraestruturas de Portugal en general", explicaron.

Pero el mayor escándalo llegó con el anterior entre Oporto y Oiã (Aveiro) cuando ya se había adjudicado por 1.600 millones de euros. El consorcio LusoLav modificó de forma unilateral el trazado y diseño a su paso por el Duero, reubicando además la estación prevista para Vila Nova de Gaia. Aunque el 29 de julio se firmó el contrato para dejar "11 millones de personas a 3 horas de Lisboa", ni el Gobierno ni el gestor ferroviario aclararon cómo se acometería.

Linea de alta velocidad entre Vigo y Oporto. / Hugo Barreiro

Retrasos al norte, avances hacia Madrid

El eje entre Lisboa y Oporto ha sido siempre el prioritario para el país vecino. Es por ello que una demora en su construcción afectará a los plazos para su prolongación hacia Galicia. El tramo que más preocupa es el de Valença do Minho a Braga, ya que supondrá el mayor recorte en el tiempo de viaje con Vigo. Está previsto que esta primavera se someta a información pública el estudio informativo de estos 65 kilómetros para su posterior Declaración de Impacto Ambiental a finales de año. Los plazos son similares para la conexión del centro de Oporto al aeropuerto de Francisco Sá Carneiro, aunque la prolongación hacia el norte no está prevista al menos hasta la década del 2040.

Cabe recordar que Portugal no tiene todavía ni un solo kilómetro de Alta Velocidad en servicio. Actualmente está en fase de pruebas la nueva línea entre Évora y Elvas, de apenas 90 kilómetros y que sirve como corredor de Lisboa y el puerto de Sines a Extremadura y, por extensión, Madrid. Su apertura está prevista para este verano después de varios años de retrasos pese a no ser una obra de gran complejidad técnica. Este nuevo aplazamiento por parte del país vecino ratifica, en parte, la postura mantenida por el Gobierno de Sánchez de que España ganará la "carrera" hacia la frontera. Recientemente se aprobó una prórroga de 15 meses para el estudio informativo de la Salida sur de Vigo, por lo que difícilmente estará operativa antes del 2035.