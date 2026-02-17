EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EASA retira la recomendación de evitar volar a Venezuela

La Agencia Europa de Seguridad Aérea (EASA, por su siglas en inglés) ha retirado la recomendación de no volar en el espacio aéreo de Venezuela, una recomendación que lanzó el pasado 3 de enero tras los ataques de Estados Unidos al país caribeño con vigencia hasta este lunes y que venía precedida por otra similar ante el previo ascenso de las tensiones en la zona.

De esta forma, los operadores europeos podrán retomar su actividad normal en el país. En este sentido, Air Europa operará este martes su primer vuelo a Venezuela tras un parón que se inició en noviembre, mientras que Plus Ultra lo hará el 3 de marzo.

Iberia, por su parte, tiene previsto reiniciar las operaciones en abril si se dan "plenas garantías de seguridad".