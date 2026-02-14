En Directo
Minuto a minuto
EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado una amnistía general para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.
EEUU mata a tres personas en un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha en el Caribe
El Ejército de Estados Unidos ha informado sobre un nuevo ataque contra una embarcación en el mar Caribe que supuestamente transportaba drogas y que ha dejado al menos tres víctimas mortales.
"La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en operaciones de narcotráfico. Tres narcoterroristas murieron durante esta acción. Ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida", ha anunciado el Mando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses en redes sociales.
Los militares estadounidenses han descrito el ataque como "cinético" y "letal" y no han indicado que hayan quedado supervivientes entre la tripulación del barco. La embarcación supuestamente estaría operada por "organizaciones terroristas designadas".
Registrado un incendio en las instalaciones de una refinería en La Habana, en Cuba
Un incendio se ha registrado este viernes en las instalaciones de la refinería Ñico López, en La Habana, en medio de la crisis energética que enfrenta Cuba desde que Estados Unidos impuso restricciones a los suministros venezolanos.
Las llamas, que han podido ser controladas por los equipos de bomberos, se han desatado dentro de uno de los almacenes de la refinería. Las autoridades ya han abierto una investigación para determinar las causas del incendio, según ha informado el Ministerio de Energía y Minas de Cuba en redes sociales.
Trump saca pecho de la "precisa" operación del Ejército para detener a Maduro en Venezuela
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sacado pecho este viernes de las capacidades del Ejército desde la base militar del Fuerte Bragg, situada en Carolina del Norte, y ha asegurado que la Operación Determinación Absoluta llevada a cabo el pasado 3 de enero para detener al expresidente Nicolás Maduro fue "precisa" e "increíble".
"Tenemos a los mejores guerreros del mundo (...) El mes pasado, demostramos esta verdad una vez más cuando algunos de nuestros mejores soldados capturaron con éxito al dictador proscrito de Venezuela, Nicolás Maduro, y lo trajeron de vuelta para que se enfrente a la justicia estadounidense", ha subrayado en declaraciones a los militares desde el Fuerte Bragg.
Trump suaviza sanciones al petróleo venezolano y fortalece la autoridad de Delcy Rodríguez
La visita a Venezuela del secretario de Energía norteamericano, Chris Wright, ha dejado dos claros ganadores con un reparto muy desigual. De un lado, y de manera previsible, la Administración de Donald Trump, que, tras el desplazamiento de Nicolás Maduro del poder, se considera artífice las primeras ventas de petróleo venezolano por 1.000 millones de dólares. Wright profetizó que en poco tiempo se quintuplicarán esos números. Washington ha suavizado además las sanciones al sector energético. La "presidenta encargada", Delcy Rodríguez, también tuvo sus razones para celebrar. Prodigó sonrisas al enviado del magnate republicano y, a la vez, en el contexto de su gira, que promete ser apenas el comienzo de una presencia recurrente, se permitió ciertos gestos de endurecimiento hacia los sectores más duros de la oposición, encabezados por María Corina Machado. Rodríguez advirtió a la dirigente que deberá "responder" en Caracas por sus posiciones políticas en sintonía con la intervención militar de EEUU. A la vez, su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional (AN), descartó de plano elecciones en un plazo a la vista, mientras el oficialismo ha pisado el freno de la ley de amnistía. La velocidad prometida ya no es tal y la semana que viene podría promulgarse una iniciativa que tiene un artículo problemático: el reconocimiento de los beneficiarios de que cometieron un delito contra el Estado, algo que la oposición, incluso la moderada, no está dispuesta a aceptar. (Seguir leyendo)
Trump levanta las sanciones al petróleo y permite a Repsol a reanudar sus operaciones en Venezuela
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha devuelto la autorización a Repsol y a otras multinacionales petroleras, como la estadounidense Chevron, la italiana Eni y las británicas BP y Shell para reanudar sus operaciones en Venezuela sin sanciones. En concreto, el Gobierno de Donald Trump emitió dos licencias: una con la que consiente a estas empresas a realizar cualquier transacción que tenga que ver con el sector petrolero y otra con la que habilita a empresas de todo el mundo a celebrar contratos para nuevas inversiones en petróleo y gas. (Seguir leyendo)
Polonia reclama un lugar para Europa en la negociación sobre Ucrania: "Pagamos la guerra y EEUU gana dinero"
El ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, ha reclamado un lugar para Europa en la mesa de negociaciones sobre Ucrania. "Estamos pagando la guerra y ni siquiera siempre tenemos información completa", ha protestado, al tiempo que ha recordado que "Estados Unidos está ganando dinero" con el conflicto. "Estamos gastando dinero real, mientras que Estados Unidos está ganando dinero con esta guerra. Eso nos da derecho a tener voz en los acuerdos y los resultados", ha reivindicado el ministro de Exteriores, recordando que Europa realiza grandes esfuerzos para comprar armamento estadounidense para entregar a Ucrania.
El Gobierno de Venezuela habla de actuar con "libertad e independencia" pese a las "nuevas circunstancias"
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró este viernes que persiste el propósito de trabajar en función de la "libertad e independencia" del país pese a las "nuevas circunstancias", poco más de un mes después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en medio de una serie de ataques en Caracas y tres estados aledaños. "Nuevos momentos, nuevas circunstancias, pero el mismo propósito: ¡libertad e independencia!", expresó en redes sociales.
Delcy Rodríguez dice que Venezuela y EEUU trabajan en una agenda "muy rápida" de cooperación
Venezuela y Estados Unidos trabajan en una agenda "muy rápida para consolidar" la cooperación bilateral, aseguró la presidenta encargada del país suramericano, Delcy Rodríguez, un día después de que recorriera instalaciones petroleras de su nación junto con el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright. "Estamos trabajando en una agenda muy rápida para consolidar una cooperación binacional, es lo que importa tanto para los Estados Unidos como para Venezuela, que nuestros países, que nuestros pueblos, se vean beneficiados", dijo Rodríguez, en un vídeo que publicó este viernes en redes sociales.
Trump niega que el magnate Harry Sargeant esté "autorizado" para mediar con Venezuela en nombre de EEUU
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desautorizado este jueves a Harry Sargeant III, un multimillonario estadounidense con negocios en el sector de los hidrocarburos, como representante del país norteamericano en sus relaciones con Venezuela.
"Hay un artículo sobre un hombre llamado Harry Sargeant III en 'The Wall Street Journal'. Él no tiene autoridad, de ninguna manera, forma o modo, para actuar en nombre de Estados Unidos, ni tampoco la tiene nadie más que no esté autorizado por el Departamento de Estado. Sin esta aprobación, nadie está autorizado a representar a nuestro país", ha asegurado en su cuenta de Truth Social.
El inquilino de la Casa Blanca, que ha reiterado que "hablamos solo por nosotros mismos", ha justificado su mensaje porque "y no queremos que haya confusión ni tergiversación". Asimismo, ha aprovechado para recalcar el "trabajo fantástico" del jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, y de "todos" los representantes de Washington.
EEUU denuncia que agentes cubanos "acosaron" a su encargado de negocios en La Habana
El Gobierno de Estados Unidos denunció este jueves que agentes cubanos "han estado acosando" al encargado de negocios de la embajada estadounidense en La Habana, Mike Hammer, durante sus recientes viajes por la isla.
"Quiero que estas personas comprendan que sabemos quiénes son y que responderemos en consecuencia, entre otras medidas, con sanciones de visado", declaró el subsecretario de Estado, Christopher Landau, en redes sociales.
- El puerto de Ibiza vuelve a abrir pese al azote de 'Nils'
- Patrimonio de Ibiza: El agua vuelve a brotar en sa Fontassa
- El Carnaval de Ibiza aplaza su gran desfile: la rúa se celebrará el domingo
- Fallece Justin Kullemberg, Justus, el violinista de las calles de Ibiza
- Puñetazos y gritos en un vuelo a Ibiza: un pasajero alcoholizado aborta el despegue del avión
- Imágenes de sa Fontassa y el río de Santa Eulària
- Un pasajero durante un vuelo a Ibiza con rachas de viento de 100 kilómetros por hora: 'He pasado mucho miedo, parecía que el avión se iba a partir
- Así ha sido el espectacular aterrizaje de un vuelo entre Valencia e Ibiza en plena borrasca 'Nils': 'Besamos tierra al llegar